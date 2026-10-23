EE. UU. probará naves de SpaceX y Blue Origin para escoger la que alunizará con tripulación

La nave de carga Dragon de SpaceX, a bordo de un cohete Falcon 9, despega desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, Florida (EE. UU.), el 13 de octubre de 2026, en el marco de la 35.ª misión de servicios comerciales de reabastecimiento (CRS-35) de la NASA y SpaceX. ( EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH )

La NASA probará sin tripulación en la Luna el módulo de aterrizaje de SpaceX a finales de 2027 y el de Blue Origin en 2028, y aplazará hasta donde sea posible la decisión sobre cuál de los dos llevará astronautas a la superficie lunar, anunció este viernes la agencia espacial estadounidense.

El director del programa Artemis, Jeremy Parsons, presentó en una rueda de prensa en el Centro Espacial Kennedy (Florida) los planes de las dos compañías para Artemis IV, la misión del regreso a la Luna, y aseguró que ambas preparan alunizajes con astronautas en 2028.

SpaceX, la empresa de Elon Musk, plantea que su nave Starship se acople a la cápsula Orión de la NASA en órbita terrestre y la empuje hasta una órbita lunar baja, para alunizar con astronautas en la segunda mitad de 2028.

Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos, usará tres naves a modo de remolcadores para llevar su módulo tripulado Blue Moon hasta una órbita polar de la Luna, donde recogerá a los astronautas de Orión.

Antes, Artemis III pasará 14 días en órbita terrestre en el verano de 2027 para ensayar con cuatro astronautas el acoplamiento de Orión con prototipos de las dos naves.

"No estamos cambiando nuestros plazos. Estamos cambiando cómo hacemos las cosas", afirmó Parsons.

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Plan y reacciones

Preguntado por el poco margen que deja el calendario entre las pruebas sin tripulación y Artemis IV, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, reconoció que nadie dijo que el camino vaya a ser fácil, pero defendió que el plan es alcanzable.

"Lo que hay que hacer es prepararse para lanzar Artemis III. Y, en paralelo, tenemos que lanzar muchas misiones de la base lunar (...). En cada paso, lo que aprendamos lo incorporaremos a la siguiente misión. Esa es la forma correcta de hacer algo muy, muy difícil", resumió.

Las misiones de la futura base lunar de la NASA son alunizajes de carga sin tripulación, algunos con un módulo de Blue Origin que comparte mucho con su versión tripulada, y servirán para conocer el entorno, muy exigente, al que viajarán los astronautas, según Isaacman.

Isaacman anunció también que la agencia dejará de externalizar su conocimiento técnico y recuperará la capacidad, perdida durante décadas, de diseñar, construir y probar sus propios equipos.

"Todos los proveedores y socios deben entender que, cuando se incumpla un calendario, el personal de la NASA llamará a su puerta, y no para observar, escribir un informe o convocar un comité, sino para arremangarse y resolver problemas", advirtió.

La agencia ya tiene personal con poder de decisión en las fábricas de sus proveedores, lo que permite resolver los problemas en horas y no en días o semanas, explicó el director del programa.

En Blue Origin, algunos de los mejores ingenieros de la NASA ayudan con el software, la soldadura y los propulsores, y la empresa usa instalaciones de la agencia.

Según Parsons, in equipo interno rediseñó en menos de cinco meses y por una fracción del costo la conexión por la que el cohete SLS perdió hidrógeno en Artemis I y II, un arreglo descartado por costar decenas de millones de dólares y años.