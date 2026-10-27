Congresista demócrata critica decisión de EE. UU. de acoger a Bolsonaro y su familia

Flávio Bolsonaro está viajando a Estados Unidos, aseguran medios de comunicación, basándose en fuentes cercanas al candidato derrotado en las elecciones brasileñas del pasado domingo. ( EFE )

El congresista demócrata Joaquín Castro, del estado de Texas, criticó este martes la decisión de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, de conceder visados a Flávio Bolsonaro y a su familia, considerando que "perder unas elecciones" no justifica "solicitar asilo".

En un mensaje publicado en la red social X, Castro afirmó que "perder unas elecciones no justifica solicitar asilo", en referencia a Flávio Bolsonaro, a quien acusó de buscar refugio en Estados Unidos mientras es investigado en Brasil por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas.

"La Administración Trump debe rendir cuentas al Congreso sobre su papel en ayudar a Bolsonaro a huir de Brasil, en contravención de la ley brasileña", agregó el congresista demócrata.

Losing an election is not grounds for asylum. Yet the Trump Administration is giving Flávio Bolsonaro safe haven in the United States. In Brazil, he is under investigation for alleged corruption, money laundering and currency evasion, and was ordered to surrender his passports. The Trump Administration owes Congress answers on its role helping Bolsonaro flee Brazil in contravention of Brazilian law. https://t.co/x9mZ6m6rLf — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) October 27, 2026

La Administración de Donald Trump anunció este martes que acogerá al senador brasileño Flávio Bolsonaro y a su familia en Estados Unidos después de que este abandonara Brasil tras ser derrotado en las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Acciones oficiales

"El Departamento de Estado expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a sus familiares y les permitirá entrar en Estados Unidos", declaró a la prensa un alto cargo de la Administración bajo condición de anonimato.

El senador ultraderechista podrá entrar en territorio estadounidense pese a que la Policía Federal brasileña canceló este martes sus pasaportes ordinario y diplomático, después de que incumpliera la orden judicial de entregarlos en el marco de una investigación por presunta corrupción.

Investigaciones y contexto

El anuncio se produjo después de que aliados de Bolsonaro aseguraran que el candidato derrotado había tomado un vuelo con destino a Estados Unidos, según informaron medios brasileños como O Globo y Folha de São Paulo.

Flávio Bolsonaro está siendo investigado por el Supremo en una causa por presunto lavado de dinero, según los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo.

El senador perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 48 % de los votos, frente al 52 % obtenido por Lula, unos resultados que el dirigente ultraderechista cuestionó durante la noche electoral.

Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio y exdiputado, permanece en Estados Unidos, donde se ha instalado tras declararse víctima de una persecución judicial.