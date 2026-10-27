Congresista demócrata critica decisión de EE. UU. de acoger a Bolsonaro y su familia
Flávio Bolsonaro, bajo investigación por corrupción en Brasil, ha recibido visados para entrar a Estados Unidos, lo que ha generado críticas por parte de legisladores estadounidenses
El congresista demócrata Joaquín Castro, del estado de Texas, criticó este martes la decisión de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, de conceder visados a Flávio Bolsonaro y a su familia, considerando que "perder unas elecciones" no justifica "solicitar asilo".
En un mensaje publicado en la red social X, Castro afirmó que "perder unas elecciones no justifica solicitar asilo", en referencia a Flávio Bolsonaro, a quien acusó de buscar refugio en Estados Unidos mientras es investigado en Brasil por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas.
"La Administración Trump debe rendir cuentas al Congreso sobre su papel en ayudar a Bolsonaro a huir de Brasil, en contravención de la ley brasileña", agregó el congresista demócrata.
La Administración de Donald Trump anunció este martes que acogerá al senador brasileño Flávio Bolsonaro y a su familia en Estados Unidos después de que este abandonara Brasil tras ser derrotado en las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
Acciones oficiales
"El Departamento de Estado expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a sus familiares y les permitirá entrar en Estados Unidos", declaró a la prensa un alto cargo de la Administración bajo condición de anonimato.
El senador ultraderechista podrá entrar en territorio estadounidense pese a que la Policía Federal brasileña canceló este martes sus pasaportes ordinario y diplomático, después de que incumpliera la orden judicial de entregarlos en el marco de una investigación por presunta corrupción.
Investigaciones y contexto
El anuncio se produjo después de que aliados de Bolsonaro aseguraran que el candidato derrotado había tomado un vuelo con destino a Estados Unidos, según informaron medios brasileños como O Globo y Folha de São Paulo.
Flávio Bolsonaro está siendo investigado por el Supremo en una causa por presunto lavado de dinero, según los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo.
El senador perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 48 % de los votos, frente al 52 % obtenido por Lula, unos resultados que el dirigente ultraderechista cuestionó durante la noche electoral.
Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio y exdiputado, permanece en Estados Unidos, donde se ha instalado tras declararse víctima de una persecución judicial.