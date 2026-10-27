Un juez de EE. UU. exige aclarar quién accedió al informe que justifica ataques a lanchas

Captura de pantalla del Comando Sur de los Estados Unidos atacando una supuesta narcolancha en el Caribe el 19 de septiembre de 2026. ( COMANDO SUR X )

Un juez federal de Estados Unidos rechazó este martes la petición del Gobierno de Donald Trump de suspender una orden judicial que le exige aclarar quién ha tenido acceso al documento que justifica los ataques militares contra lanchas sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

El magistrado Paul Engelmayer , del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York , levantó una suspensión temporal dictada el pasado 8 de octubre y dio al Gobierno catorce días para presentar ante el tribunal, de forma confidencial, información sobre quiénes han consultado el documento, cuándo lo hicieron y con qué propósito.

El documento, elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia en septiembre de 2025, analiza la autoridad legal de Trump para ordenar ataques letales contra esas embarcaciones.

El Gobierno se niega a hacerlo público y alega que su contenido está protegido por el secreto presidencial.

Acciones judiciales

El juez quiere determinar si el documento puede seguir amparándose en esa protección, para lo que, afirmó, necesita saber quién tuvo acceso a él, según consta en las actas judiciales.

La información deberá entregarse al magistrado sin hacerse pública ni facilitarse a los demandantes, agrega la resolución judicial. El juez decidirá más tarde si el Gobierno puede mantener el documento en secreto.

El caso comenzó después de que grupos de derechos civiles de EE. UU. demandaran al Gobierno de Trump para lograr que se hiciera pública la justificación legal de esos ataques.

La demanda fue interpuesta por el Centro para los Derechos Constitucionales, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su rama de Nueva York (NYCLU) y en la corte del distrito sur de esta ciudad, después de que el Gobierno no respondiera a una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, en inglés).