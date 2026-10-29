Gobierno de EE. UU. abre una investigación penal en California por votantes no ciudadanos

Una persona durante mientras vota en las pasadas elecciones de Estados Unidos. ( AP )

El Gobierno de Estados Unidos abrió una investigación penal para demostrar que miles de personas que no son ciudadanos estadounidenses figuran en el censo electoral de California, una medida que intensifica el pulso con el estado progresista tras las acusaciones de fraude electoral, según informó este jueves The New York Times.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, emitió citaciones del gran jurado federal a funcionarios electorales locales, según copias obtenidas por el periódico estadounidense.

La medida intensifica las presiones ejercidas por el Departamento de Justicia sobre el estado más poblado del país, después de que un juez de California rechazara ayer la petición de Trump de apartar más de 20,000 votos por correo estatal para verificar la ciudadanía de los electores.

Investigación penal abierta

El Departamento de Justicia presentó una demanda el pasado 15 de octubre tras asegurar haber identificado a más de 20,000 personas que considera posibles votantes no ciudadanos.

La moción se presentó ante las autoridades 48 horas después de que el mandatario republicano lanzara una amenaza contra los funcionarios electorales del Estado Dorado si no se revisaba una lista de supuestos no ciudadanos en el censo electoral de Los Ángeles.

Ante esto, las autoridades californianas advirtieron que separar las papeletas identificadas resultaría complejo, puesto que los votos se desvinculan de los sobres con los datos de los electores durante el procesamiento, y podría generar retrasos e incertidumbre en el recuento.

Esta acción legal surge como parte de un movimiento más amplio del Gobierno estadounidense por la revisión de las personas inscritas en los censos electorales de cara a los comicios de mitad de mandato del próximo martes, un proceso que ha sido cuestionado por las autoridades estatales, responsables de organizar los comicios.