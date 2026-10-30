Arrestan en Florida a 281 personas acusadas de abuso sexual de menores y trata de personas

Las detenciones se realizaron en el condado de Polk, en el centro de Florida, en dos operaciones encubiertas simultáneas. ( TOMADA DE RR. SS. )

Las autoridades de Florida anunciaron este viernes el arresto de 281 personas en los últimos siete días durante una multitudinaria operación encubierta contra sospechosos de abuso de menores y trata de personas.

Entre los arrestados se encuentran 32 ciudadanos de países como Cuba, Venezuela, México y Haití. La mitad de ellos han sido entregados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos, informó la Fiscalía de Florida.

Las detenciones se realizaron en el condado de Polk, en el centro de Florida, en dos operaciones encubiertas simultáneas.

La primera de ellas se saldó con el arresto de 32 personas que buscaban a menores para tener relaciones sexuales, mientras que en la segunda fueron detenidas 249 personas por trata de seres humanos.

En total, los arrestados afrontan 488 cargos, incluidos 198 delitos graves. Muchos de ellos ya tenían cargos en su contra.

Las autoridades también confiscaron 24 armas de fuego, y 32 personas fueron acusadas de posesión de drogas, incluyendo metanfetamina, cocaína y fentanilo.

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Acciones previas

Esta no es la primera operación contra la trata de personas y el abuso de menores que Florida realiza en los últimos meses.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció el pasado marzo el rescate de 163 menores desaparecidos o en riesgo de trata y otros abusos, además del arresto de tres sospechosos, en una operación internacional que se extendió a más de una decena de países, incluidos Colombia, España o México.