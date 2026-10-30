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Florida inicia las primeras pruebas de aeronaves eléctricas y taxis aéreos en Tampa

El gobernador Ron DeSantis destacó la importancia histórica de estos vuelos, que conectan localidades mediante tecnologías innovadoras

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    Florida inicia las primeras pruebas de aeronaves eléctricas y taxis aéreos en Tampa
    Captura de pantalla del video de la NBAA donde dos avionetas eléctricas fueron probadas. (@NBAA X)

    Florida realizó este viernes con éxito las primeras demostraciones de vuelo con aeronaves eléctricas de Movilidad Aérea Avanzada (AAM, por sus siglas en inglés) sobre la bahía de Tampa.

    "Esta mañana, se hizo historia en la bahía de Tampa con las primeras demostraciones de vuelos de aeronaves eléctricas de Movilidad Aérea Avanzada (AAM) de Florida", afirmó el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.

    "Desde el primer vuelo comercial de una aerolínea sobre Tampa Bay en 1914, hasta las demostraciones de AAM de hoy a lo largo de esa misma ruta histórica, Florida ha sido durante mucho tiempo una plataforma de lanzamiento para nuevas ideas que dan forma al futuro del transporte", agregó.

    • Estas demostraciones se enmarcan en el Programa Piloto de Integración de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), y conectaron por aire las localidades de Saint Petersburg y Tampa empleando vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL), conocidos popularmente como 'taxis voladores'.

    Durante la prueba, se mostraron tres variantes de aeronaves eVTOL: aterrizaje vertical, aterrizaje corto y aterrizaje convencional.

    Marco legal y proyecciones

    Según DeSantis, las pruebas se extenderán a lo largo de dos semanas con múltiples trayectos experimentales diseñados para recopilar datos de integración en el espacio aéreo real.

    El gobernador firmó en 2025 una ley que reconoció las aeronaves eléctricas de Movilidad Aérea Avanzada como medios de transporte y se han realizado varias inversiones en esta dirección.

    Las autoridades aeronáuticas y estatales proyectan que estas tecnologías eléctricas permitirán a medio plazo optimizar los traslados diarios de pasajeros, el reparto urgente de carga comercial, el transporte médico y las operaciones de respuesta ante catástrofes y emergencias climáticas en el sureste de Estados Unidos.

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