Trump recibe al estadounidense que trajo de vuelta tras más de cuatro años preso en Rusia

El presidente estadounidense Donald Trump (derecha) habla durante su encuentro con Stephen Hubbard, un prisionero ruso liberado, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 30 de octubre de 2026. ( EFE/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes en el Despacho Oval de la Casa Blanca a Stephen Hubbard, estadounidense de 74 años que pasó más de cuatro encarcelado en Rusia, y reivindicó su intervención ante el mandatario ruso, Vladímir Putin, para conseguir su liberación.

"Es un honor tenerte aquí, junto a tu familia", dijo Trump durante el encuentro, en el que describió a Hubbard como alguien a quien quería traer de vuelta a Estados Unidos.

El presidente también defendió su decisión de no imponer nuevas sanciones a Moscú mientras negociaba su liberación y calificó de "estúpidas" a las personas que reclamaban esas medidas durante las conversaciones.

Detalles de la detención

Hubbard respondió que los rusos "se ríen de esas sanciones".

El estadounidense, un profesor jubilado originario de Míchigan, fue detenido en Ucrania en 2022, después de la invasión rusa, y acusado por Moscú de combatir como mercenario del lado ucraniano.

En octubre de 2024 fue condenado a seis años y diez meses de prisión, aunque su equipo legal negó que hubiera participado en actividades militares.

El Departamento de Estado estadounidense lo había incluido en la categoría de ciudadanos detenidos injustamente.

Hubbard relató durante el encuentro que no creyó que sería liberado hasta que los guardias le entregaron ropa nueva y lo condujeron hacia la salida de la prisión.

"Solo entonces creí finalmente que realmente iba a algún lugar", explicó.

Trump ha sostenido que Putin aceptó liberarlo tras una petición directa suya y que Washington no tuvo que dar nada a cambio.