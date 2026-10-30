A cuatro días de las elecciones de EE. UU.: Trump se reengancha a la campaña y el papa vota

Personas depositan su voto en un centro de votación durante el último día de votación anticipada en Memphis, Tennessee, el 1 de agosto de 2026. ( AFP )

A cuatro días de las elecciones de medio mandato, en las que Estados Unidos renovará toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de elegir cargos estatales y locales:

Hoy se habla de:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que retomará los mítines que tenía previstos para este fin de semana en Iowa y Kansas después de haberlos cancelado el día antes, según confirmó a EFE una fuente cercana.

La misma fuente explicó que Trump "adora a sus seguidores" y que realizará "cerca de 20 mítines telefónicos" además de los mítines consecutivos en Kansas e Iowa, dos estados del Medio Oeste de tradición republicana en los que las encuestas apuntan a una cierta ventaja demócrata.

El Comité Nacional Republicano argumentó que la cancelación permitiría a Trump centrarse solo en realizar mitines telefónicos el fin de semana y "llegar a más votantes", sin embargo analistas valoraron que la anulación intentaba no perjudicar a candidatos locales en un momento marcado por la baja popularidad del magnate neoyorquino, cuya tasa de aceptación está cercana al 30 %.

Además, la Justicia rechazó un nuevo intento del Gobierno de Trump para obligar a California a apartar hasta 20,000 posibles votos emitidos por personas que, según alega el Ejecutivo, se sospecha que no son ciudadanas estadounidenses.

El termómetro:

Sondeos de la empresa de análisis independiente The Cook Political Report apuntan a que los demócratas tienen ahora el potencial de obtener su mayoría más importante desde 2009 en la Cámara de Representantes.

En las últimas semanas, la encuestadora ha decantado decenas de contiendas de la Cámara Baja a favor de los demócratas, y ahora estima que más de 218 escaños (de un total de 435) podrían tener una ligera ventaja demócrata o incluso mayor, proyectando una mayoría demócrata de entre 227 y 240 escaños.

A su vez, el agregador de encuestas Decision Desk HQ indica este viernes que los demócratas tienen un 82 % de posibilidades de recuperar la Cámara Baja, cinco puntos más que hace una semana, y un 62 % de probabilidades de hacerse con el control del Senado, cuatro puntos más que la semana pasada.

La movilización del electorado latino se ha disparado de cara a las elecciones de medio mandato del próximo martes, con más de 5,2 millones de hispanos que ya han votado de forma anticipada, un incremento del 80 % respecto a los comicios de 2022.

Con nombre propio:

El papa Leon XIV, oriundo de Chicago, votó por correo para los comicios del martes, un gesto inédito, porque es la primera vez que se conoce que un pontífice ejerce ese derecho.

La noticia no solo abre un debate sobre la neutralidad de un jefe de estado líder de la Iglesia Católica, ya que está por ver el efecto que puede tener en un país donde el 19 % de la población (53 millones de estadounidenses) se declara católica, y donde más de un tercio de ese segmento es hispano.

"El Santo Padre expresa su convicción respecto al derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos", explica el comunicado de la oficina de prensa del Vaticano, donde se explica también que Robert Prevost también ejerció su derecho al voto en elecciones en Perú, país donde también está nacionalizado al haber vivido veinte años como misionero y obispo de Chiclayo.

La otra noticia:

En víspera de Halloween, una de las festividades más populares de Estados Unidos, algunos estadounidenses acudieron a votar anticipadamente disfrazados de abejas, pulpo y piratas.

Hoy termina el voto anticipado presencial en Arizona, Idaho, Massachusetts, Nevada, Utah, Texas y en Georgia, en este último estado con cifras récord que no se registraban desde las legislativas de 2022.

En otros estados continuarán este fin de semana ya que los plazos varían según la legislación estatal.

Hoy explicamos qué es:

Estados Unidos mantiene una costumbre más que arraigada de voto anticipado, pero sobre todo por correo, con más de 46 millones de papeletas emitidas mediante estas dos vías hasta este viernes.

El dato podría ser incluso mayor ya que, dependiendo del estado, se incluyen o no ambas tipologías de voto en la suma general, a lo que también se irán sumando más papeletas por correo, que pueden llegar como muy tarde el día de las elecciones, o incluso después dependiendo de la zona, siempre que está matasellado antes de los comicios.

En lo que se refiere a votar en persona de manera adelantada, los estados de Carolina del Norte y Virginia son los que permiten hacerlo hasta más tarde, hasta el sábado.

En hasta 33 estados ambos tipos de voto se empiezan a escanear una vez se recibidos, aunque el dato no se publica antes del día de las elecciones.

¿Y mañana qué?

James Talarico, el candidato demócrata al Senado por Texas, ofrece un mitin en Houston que se considera crucial al tratarse de una parada que se produce a cuatro días de las elecciones en la ciudad con más población del estado.

Los demócratas buscan seguir sumando apoyos en la apretada carrera por hacerse con este escaño, que es clave para sus posibilidades de hacerse con la Cámara Alta.

Talarico puede además hacer historia si se impone a su rival republicano, Ken Paxton (exfiscal de Texas que arrastra un historial de casos de corrupción), ya que hace casi cuatro décadas que los demócratas no logran un asiento en el Senado en el segundo estado más poblado de la Unión.