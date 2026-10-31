Ivanka Trump: una vida entre el apellido, los negocios y la política

Durante la primera presidencia de Donald Trump, Ivanka ejerció como asesora de la Casa Blanca y participó en distintas iniciativas económicas y sociales. ( EFE/EPA/JASON SZENES )

La hija de Donald Trump cumple 45 años con una vida pública difícil de separar del apellido que lleva, pero con capítulos propios. Hija de Donald Trump y de la empresaria y modelo Ivana Trump, Ivanka creció entre edificios en construcción, colegios privados, pasarelas y los focos de la prensa neoyorquina.

Su trayectoria ha transcurrido siempre cerca de la exposición pública, aunque no siempre en el mismo escenario: de adolescente quiso ser modelo; después estudió negocios y entró a la industria familiar; más tarde creó su propia marca y terminó ocupando un despacho en la Casa Blanca.

Una infancia entre rascacielos

Ivana Marie Trump nació en Manhattan el 30 de octubre de 1981, segunda hija de Donald e Ivana Trump. Creció junto a sus hermanos Donald Jr. y Eric en una familia acostumbrada a aparecer en las páginas de sociedad de Nueva York.

Sus padres se divorciaron cuando ella tenía diez años. En una entrevista con Town & Country, Ivanka describió aquel momento desde la perspectiva de una niña y aseguró que la separación terminó acercándola tanto a sus padres como a sus hermanos.

"El divorcio nunca es agradable, pero es muy fácil dar por sentada a la familia y, cuando hay un divorcio, no das nada por sentado", expresó en aquella ocasión.

Su madre, fallecida en 2022, tuvo además una influencia importante en su educación. Ivana la describía como una niña capaz de negociar y desenvolverse con soltura desde pequeña, una de las razones por las que terminó dedicándose al sector inmobiliario según ella misma ha dicho en varias entrevistas.

El intento de ser modelo

A sus catorce años firmó con Elite Model Management y apareció en la portada de Seventeen en 1997. También desfiló para diseñadores como Thierry Mugler y Versace, apareció en publicaciones de moda y participó como presentadora en el certamen Miss Teen USA mientras aún era menor de edad.

Sin embargo, aquella etapa duró poco. En una entrevista posterior con Marie Claire, explicó que la industria le había parecido mucho más dura de lo que esperaba: "Es tan despiadada como el sector inmobiliario". Su siguiente paso fue más previsible teniendo en cuenta el entorno familiar: la Universidad de Pensilvania y la Wharton School, donde se graduó en 2004.

Pero antes de entrar en la empresa de su padre trabajó durante dos años en Forest City, una compañía inmobiliaria ajena a Trump Organization. La experiencia le permitió conocer el sector desde fuera antes de incorporarse al negocio familiar.

De la empresa familiar a crear su marca

Ivanka se incorporó posteriormente a Trump Organization, donde trabajó en adquisiciones y desarrollo inmobiliario junto a sus hermanos. Su carrera empresarial se mezcló pronto con la televisión: entre 2006 y 2015 participó como juez en The Apprentice y su versión de celebridades, compartiendo pantalla con su padre.

También creó su propia marca de moda y estilo de vida, Ivanka Trump Collection, que llegó a incluir ropa, zapatos, accesorios y joyería. El proyecto la permitió construir una identidad comercial que no dependía exclusivamente del negocio inmobiliario familiar.

La marca, sin embargo, quedó estrechamente ligada a su imagen pública. Cuando Donald Trump llegó a la presidencia, sus actividades empresariales y su posición en la Casa Blanca plantearon preguntas sobre posibles conflictos de intereses. En 2017 declaró que no continuaría involucrada en la gestión de su marca mientras trabajaba en la Administración.

La hija en la Casa Blanca: polémicas como parte del apellido Trump

La transformación más importante llegó en 2017. Ivanka se convirtió en asesora principal de su padre, centrando parte de su trabajo en asuntos relacionados con mujeres, empleo, formación profesional y emprendimiento.

Durante aquella etapa impulsó la iniciativa "Women's Global Development and Prosperity", creada en 2019 para promover la participación económica de las mujeres en distintos países. También trabajó en iniciativas relacionadas con formación para el empleo y desarrollo de habilidades laborales.

Su posición, sin embargo, la situó inevitablemente en el centro de las controversias que rodearon a la Administración Trump. Uno de los episodios más relevantes llegó después de las elecciones de 2020, cuando declaró ante el comité de la Cámara de Representantes que investigaba el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

En el vídeo mostrado por el comité, Ivanka reconoció que había aceptado la valoración del entonces fiscal general William Barr de que las acusaciones de fraude electoral carecían de fundamento.

Jared, tres hijos y una conversión al judaísmo

Su vida sentimental también está vinculada a otra de las familias más conocidas del mundo empresarial estadounidense.

Ivanka conoció a Jared Kushner en 2007 a través de amigos comunes. Él procedía de otra poderosa familia inmobiliaria de Nueva York y ambos se casaron en 2009.

Antes de la boda, Ivanka se convirtió al judaísmo, una decisión que Kushner ha relatado posteriormente en sus memorias. La pareja tiene tres hijos: Arabella, Joseph y Theodore. El matrimonio compartiría también la experiencia de la Casa Blanca: Kushner fue, al igual que su esposa, asesor principal de Donald Trump durante su primera presidencia.

Fuera de la política, la familia se instaló después en Florida y empezó a llevar una vida más discreta. Ivanka anunció en 2022 que no participaría en la campaña presidencial de su padre de 2024. "Esta vez estoy eligiendo priorizar a mis hijos pequeños y la vida privada que estamos creando como familia", explicó entonces a la prensa.

La retirada no significó desaparecer completamente de la esfera pública. Ivanka ha mantenido una presencia más selectiva, centrada en su familia, el deporte, el bienestar y nuevos proyectos empresariales.

Uno de ellos es Planet Harvest, compañía que cofundó en 2023 con Melissa Melshenker Ackerman y que busca ampliar el acceso a productos frescos y aprovechar mejor los excedentes agrícolas.

En 2025 presentó públicamente el proyecto como una iniciativa empresarial con finalidad social y vinculada a su interés por la alimentación y el apoyo a agricultores. También ha reaparecido en proyectos inmobiliarios junto a Kushner. Entre ellos está el controvertido plan para desarrollar la isla de Sazan y una zona costera en Albania.

El proyecto ha provocado protestas por sus posibles efectos sobre un espacio natural protegido. Ivanka ha defendido públicamente su interés por el proyecto y ha descrito la isla como un lugar que conoció junto a su marido durante un viaje en barco. Las autoridades albanesas, por su parte, han señalado que el proyecto requiere estudios y evaluación ambiental.

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