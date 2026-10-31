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Trump augura cambios en el Gobierno de Cuba en menos de dos años y medio

Trump advirtió que el sistema político cubano podría caer antes de que termine su mandato y aseguró que Washington sigue de cerca la situación de la isla

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    Trump augura cambios en el Gobierno de Cuba en menos de dos años y medio
    Imagen de archivo del presidente de EE. UU., Donald Trump. (AFP)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Gobierno de Cuba "no va a durar mucho más", y que se verán resultados en el país caribeño "dentro de estos dos años y medio, incluso antes de eso".

    El mandatario calificó de nuevo a la isla como "un país fallido" y aseguró que su entorno sigue muy de cerca la situación del país caribeño.

    Al ser preguntado durante un acto en Florida sobre las probabilidades de que la dinastía de los Castro permanezca al frente del poder durante los próximos dos años que Trump está en el poder, el líder republicano respondió que la permanencia del sistema actual tiene los días contados.

    "Diría que no va a durar mucho más. Miren, es un país fallido. Vamos a hacer que la gente regrese allí muy pronto", aseveró en un video que fue publicado este sábado por medios locales.

    En la mira

    Trump vinculó la situación de Cuba con la estrategia aplicada hacia otros países de la región, destacando lo sucedido con Venezuela y señalando que podrían abordar un escenario tras otro.

    • "Vamos a terminar con uno y luego tal vez le echemos un vistazo al otro", comentó Trump.

    Indicó que su Gobierno está vigilando a Cuba "muy de cerca", y mencionó que el secretario de Estado, Marco Rubio, está pendiente del asunto debido a sus raíces familiares de origen cubano.

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