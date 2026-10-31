Voto anticipado en EE. UU. supera 51 millones y sobrepasa los niveles de las elecciones 2022

Voto anticipado en EE. UU. : más de la mitad de estas votaciones se han realizado de manera presencial en los centros habilitados. ( AP )

Más de 51 millones de estadounidenses ya votaron en las elecciones de medio mandato, según el rastreador de votos anticipados del Laboratorio de Elecciones de la Universidad de Florida, superando así los niveles de las elecciones de 2022.

Según los datos recopilados por el laboratorio, más de la mitad de estas votaciones -28.133.515 papeletas- se han realizado de manera presencial en los centros habilitados, mientras que el resto corresponde a papeletas devueltas por correo postal.

Se han solicitado aproximadamente cuarenta millones de votos por correo adicionales, pero aún no se han devuelto, y podrían sumarse al recuento final de votos anticipados.

Récord

Este año, la votación anticipada parece estar superando significativamente a la votación anticipada durante las últimas elecciones de mitad de período, en 2022, cuando un total de 46 millones de personas votaron antes del día de las elecciones, según el rastreador del Election Lab.

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