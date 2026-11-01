×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Chris Murphy hospitalizado
Añadir Diario Libre en GoogleChris Murphy hospitalizado

El senador demócrata Chris Murphy es hospitalizado por un derrame cerebral en EE. UU.

Los médicos están optimistas sobre la evolución de Chris Murphy tras su hospitalización por un derrame cerebral

    Expandir imagen
    El senador demócrata Chris Murphy es hospitalizado por un derrame cerebral en EE. UU.
    El senador demócrata de Connecticut Chris Murphy. (AP)

    El demócrata Chris Murphy, senador por Connecticut (EE. UU.), fue hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral, según informó este domingo su oficina en un comunicado difundido a la prensa.

    "Ayer por la tarde, el senador Murphy comenzó a sentir entumecimiento en el brazo mientras asistía al partido de hockey de su hijo. Fue trasladado a un hospital local, donde se descubrió que había sufrido un derrame", explicó su jefa de gabinete, Allison Herwitt.

    En el hospital, Murphy, de 53 años, ha recibido un "seguimiento más exhaustivo" y está respondiendo bien al tratamiento.

    Estado y evolución

    Herwitt resaltó, además, que los médicos "se muestran optimistas ante su evolución" y que Murphy, senador desde 2013, está "despierto y lúcido".

    "Confiamos en que se recupere por completo", dijo el comunicado.

    • El demócrata es visto por muchos como un posible candidato a la Casa Blanca en las elecciones de 2028.

    Recientemente, ha estado viajando por el país haciendo campaña para distintos candidatos en las elecciones de mitad de mandato del próximo martes, pasando por estados como Michigan, Minesota o Florida.

    Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., el derrame cerebral es una de las principales causas de muerte en el país norteamericano, y entre sus principales causas se encuentran la diabetes, la obesidad o el tabaquismo.

    Algunos de sus síntomas son la parálisis facial, en el brazo o en la pierna, el dolor de cabeza, el entumecimiento o los problemas de visión.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 