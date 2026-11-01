Trump dice que se convertirá en el «señor Veto» si los demócratas ganan el Congreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación en el jardín sur de la Casa Blanca, antes de abordar el helicóptero Marine One con destino a Port Huron, Michigan, en Washington D. C., Estados Unidos, el 25 de octubre de 2026. ( EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que podría convertirse en el "señor Veto" en caso de que los demócratas consigan la mayoría en el Congreso tras las elecciones de medio mandato este martes.

El mandatario explicó a la cadena Fox News su estrategia ante un hipotético escenario en el que la oposición controle las cámaras legislativas: "Supongo que me convertiré en el 'señor Veto'".

Según detalló, su plan inicial consistiría en bloquear sistemáticamente las iniciativas legislativas impulsadas por una mayoría demócrata, para forzarlos posteriormente a negociar acuerdos.

"No sería la primera vez. Tienes un presidente que no cuenta con la Cámara de Representantes o el Senado, ellos envían propuestas, las vetas y, finalmente, después de un mes o dos de vetarlo todo, se acercan y cierras un acuerdo", argumentó Trump sobre la dinámica de negociación que prevé aplicar, en el video de Fox publicado este domingo.

A pesar de delinear esta hoja de ruta de confrontación institucional, el presidente estadounidense expresó su confianza en que los republicanos mantengan el control legislativo tras los comicios, lo que evitaría tener que recurrir a esta estrategia de bloqueo.

Trump viajará a Dubuque, Iowa, para ofrecer el primero de los mitines, centrado en dar empuje a cuatro candidatos republicanos que encaran carreras muy ajustadas en un momento de creciente malestar en Estados Unidos para con el alto costo de la vida, alimentado en parte por la guerra contra Irán y el encarecimiento de los combustibles.

Una carrera apretada

La carrera en las otras tres demarcaciones para la Cámara Baja está apretada, al igual que la de la gobernatura, donde el candidato republicano, Zach Lahn, va ligeramente por detrás en los sondeos con respecto a su rival demócrata, Rob Sand.

Tampoco está clara una victoria para Ashley Hinson, que aspira a imponerse al demócrata Josh Turek en la carrera por el asiento en el Senado que está en liza en este estado.

Este último escaño es especialmente importante en unas elecciones en las que las encuestas dan prácticamente por perdida la Cámara Baja para los republicanos y apuntan a que los demócratas pueden llegar a arrebatar también el exiguo control que ostenta ahora el partido de Trump en la Cámara Alta.

Se espera que Trump, experto en movilizar desde el escenario a su electorado, ponga especialmente el foco en Hinson, que como congresista representaba al distrito donde está precisamente la localidad de Dubuque.