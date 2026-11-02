Trump asegura que está dispuesto a conceder indultos a "todos los que trabajaron" para él

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que concedería indultos preventivos a todas las personas que han trabajado para él si los demócratas ganan el control del Congreso en las elecciones de medio mandato de este martes e intentan procesarlas, en una entrevista con el pódcast “Pod Force One”, del diario New York Post, publicada este lunes.

Preguntado sobre si indultaría a "todos los que trabajaron" para él, el republicano aseguró: "Ni siquiera me lo pensaría (...) Lo haría".

Trump añadió que ya lo hizo "con los del 6 de enero", refiriéndose a los cerca de 1.500 indultos que concedió, el primer día de su segundo mandato, en enero de 2025, a condenados o imputados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Justificación de Trump

Para justificar la contundencia de su respuesta, el presidente puso como ejemplo a su predecesor en el cargo y aseguró que "eso fue lo que hizo Biden. Indultó a todo el mundo".

En esa misma entrevista Trump insistió en que le gustaría presentarse de nuevo a la carrera presidencial en 2028, pero reconoció el impedimento legal.

"Me encantaría volver a presentarme si tuviera la oportunidad, pero la redacción (de la Constitución) es muy estricta", le dijo Trump a Miranda Devine en el programa.

Contexto electoral

La entrevista llega el día antes de que se celebren las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en un momento en que las encuestas apuntan a una ventaja demócrata y auguran malos resultados para los republicanos, lastrados por el malestar de los estadounidenses por el elevado coste de la vida y los altos precios de los combustibles.

En los comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio de los cien escaños del Senado, y se eligen gobernadores de 36 de los 50 estados y numerosos cargos locales.