Incidencias electorales en EE. UU.: falla en máquinas de Nueva York o inundaciones en Florida

Votantes a las afueras de un centro de votación en NY. ( AP )

La jornada de votación en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos de este miércoles registró algunas incidencias, como fallas informáticas en Nueva York o inundaciones en Florida, que no impidieron el voto pero sí causaron algunos inconvenientes.

Una de las incidencias más destacadas fueron los errores de los escáneres en los centros de votación del condado de Westchester (Nueva York), que podrían afectar a hasta 250,000 personas, aunque las autoridades locales aseguraron que todos los votos serían contados.

También un problema informático dificultó durante 20 minutos votar en todos los centros del condado de Broward, en Florida, a lo que se suman los problemas en Misisipi, donde algunas decenas de personas tuvieron que esperar hasta 40 minutos para poder ejercer su derecho al voto.

Destacan los problemas provocados por las inundaciones en estados como Utah, que obligaron a reubicar algunos puntos de voto, algo que se repitió en Florida, donde estuvieron afectados hasta ocho condados después de que el gobernador, Ron Desantis, emitiera una declaración de emergencia por las fuertes lluvias.

Además, en Richmond (Virginia) tres estaciones de votación recibieron amenazas de bomba y tiroteos, según oficiales electorales locales, quienes más tarde relataron que las alertas se desactivaron.

ICE en centros de votación

Durante esta jornada electoral, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no estarían presentes en los centros de votación.

Mullin declaró a Fox News que los agentes de ICE no intimidarán a los votantes en los centros de votación y sostuvo que solo estarían presentes si hubiera una amenaza.

En Carolina del Norte, la Junta Electoral estatal votó a favor de prolongar la votación en dos centros más allá de las 19:30 previstas, hora de la costa este, hasta las 20:15, por retrasos en el funcionamiento de los equipos, lo que provocará que los resultados del conjunto del Estado no se publiquen hasta que cierren esos últimos puntos.