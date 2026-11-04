James Talarico se convierte en el primer senador demócrata elegido por Texas en 38 años

James Talarico busca poner fin a más de tres décadas de derrotas demócratas en las elecciones estatales de Texas. ( EFE )

El demócrata James Talarico se convirtió este martes en el primer senador demócrata elegido por Texas en 38 años, según proyecciones de NBC News, CNN y CBS, y logró un escaño clave para que su partido se haga con la mayoría en la Cámara Alta.

El pasto presbiteriano y educador, de 37 años, se ha impuesto al candidato republicano Ken Paxton, exfiscal general del estado que era una apuesta personal del presidente estadounidense, Donald Trump, pese a ser una figura plagada por varios escándalos de corrupción.

En una carrera que se preveía apretada, Talarico se imponía por 20 puntos porcentuales con en torno al 70 % del voto escrutado, según datos de AP, y ha acabado por hacer historia en un estado donde el presidente Donald Trump ganó por más de 13 puntos porcentuales en las presidenciales y donde no se elegía a un senador demócrata desde 1988.

Contexto de la victoria

La victoria en Texas supone el tercer escaño del Senado arrebatado por los demócratas en las elecciones de medio mandato celebradas este miércoles tras las victorias en Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Esto pone al alcance de la mano la Cámara Alta para los demócratas, que según proyecciones han logrado mayoría en la Cámara Baja.