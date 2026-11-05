La Casa Blanca augura que demócratas "fracasarán" al intentar revertir el legado de Trump
Trump se desmarca de la derrota republicana, argumentando que su nombre no estaba en las papeletas, mientras los demócratas planean investigaciones
La Casa Blanca aseguró este jueves que los demócratas, que a partir de enero controlarán el Congreso, fracasarán en su intento de revertir el legado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
"En los últimos dos años de su presidencia, los demócratas intentarán —y fallarán— revertir todo lo que ha hecho el presidente Trump. Estos esfuerzos correrán la misma suerte que los intentos anteriores de la izquierda radical: el fracaso", declaró la Casa Blanca en la red social X.
La publicación estuvo acompañada de la conocida fotografía de Trump con el puño en alto, el rostro ensangrentado y una bandera estadounidense de fondo, tomada el día en que sobrevivió a un intento de asesinato durante la campaña electoral de 2024.
Resultados de las elecciones
El mensaje responde al resultado de las elecciones de medio mandato del pasado martes, en las que la oposición logró una victoria arrolladora y arrebató a los republicanos la mayoría en ambas cámaras del Congreso, con triunfos históricos en bastiones conservadores como Texas, Kansas o Iowa.
- Aunque Trump pidió durante toda la campaña a sus seguidores que acudieran a votar pensando en él, se ha desmarcado de la derrota republicana con el argumento de que su nombre no figuraba en las papeletas.
Las encuestas, sin embargo, apuntan a un voto de castigo a la Administración de Trump por el elevado coste de la vida, especialmente por el precio de la gasolina, y por la impopular guerra de Irán.
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Advertencias de Trump
Trump ha advertido de que vetará las leyes que apruebe el nuevo Congreso, mientras que los demócratas no descartan abrir investigaciones sobre el presidente y miembros de su gabinete.