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Los demócratas arrebatan dos escaños a los republicanos en Arizona

Amish Shah se impone a Jay Feely en el distrito 1, consolidando el triunfo demócrata en la región metropolitana de Phoenix

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    Los demócratas arrebatan dos escaños a los republicanos en Arizona
    Seguidores del Partido Demócrata celebran los resultados de las elecciones de medio mandato, el 3 de noviembre de 2026, en Washington. (EFE/JIM LO SCALZO)

    El Partido Demócrata logró arrebatar a los republicanos dos distritos competitivos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en Arizona, el 1 y el 6, según los resultados divulgados este jueves por las autoridades electorales.

    En el distrito 6, el republicano Juan Ciscomani, de origen mexicano, perdió la reelección frente a la demócrata JoAnna Mendoza, también latina, criada en una familia de trabajadores agrícolas y veterana de las Fuerzas Armadas.

    Según los datos de la Secretaría de Estado de Arizona, Mendoza obtuvo cerca del 53 % de los votos, frente al 45 % de Ciscomani.

    RELACIONADAS

    Resultados en el distrito 1

    En el distrito 1, el demócrata Amish Shah conquistó el escaño con el 53 % de los sufragios y derrotó al republicano Jay Feely, exjugador de fútbol americano respaldado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que obtuvo el 45 %.

    El distrito 1 abarca zonas suburbanas del área metropolitana de Phoenix, mientras que el 6 comprende buena parte del sureste de Arizona, en la frontera con México.

    Gobernación demócrata en Arizona

    En el ámbito estatal, la gobernadora Katie Hobbs obtuvo la reelección, al igual que el secretario de Estado, Adrián Fontes, ambos demócratas.

    • De esta forma, los cuatro estados estadounidenses fronterizos con México estarán gobernados por demócratas a partir de enero de 2027, una coincidencia que no se producía desde 1979 y que reunirá bajo un mismo partido a California, Arizona, Nuevo México y Texas.

    A Hobbs se sumarán los demócratas Xavier Becerra, en California; Deb Haaland, en Nuevo México, y Gina Hinojosa, en Texas, quienes asumirán sus respectivos cargos en enero próximo.

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