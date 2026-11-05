Tres estados de EE. UU. ejecutan a presos en un mismo día y Florida iguala su récord anual

Imagen muestra una camilla utilizada para ejecuciones por inyección letal. ( EFE )

Estados Unidos ejecutó este jueves a tres presos en una misma jornada en Indiana, Florida y Alabama, todos mediante inyección letal, en un día en que Florida igualó su récord anual de penas capitales, establecido en 2025.

Las tres ejecuciones se producen en medio de un debate nacional sobre las condiciones en las que se aplica la pena de muerte, tras la fallida ejecución de Christa Pike en Tennessee, que sobrevivió a dos dosis de pentobarbital, y la finalmente abortada transmisión en directo de la ejecución por fusilamiento del militar Nidal Malik Hasan.

En el caso de Indiana, Jeffrey Weisheit fue condenado a muerte por iniciar en 2010 un incendio que mató a los dos hijos de su novia, de ocho y cinco años.

Detalles de los casos

La inyección letal comenzó poco después de la medianoche y el recluso fue declarado muerto a las 00:45 (5:45 GMT) en la Prisión Estatal de Indiana.

En Florida, Jesse Guardado, de 64 años, fue ejecutado a las 18:13 hora local (23:13 GMT), tras recibir una inyección de tres fármacos en la prisión estatal de Starke.

Guardado había sido condenado por apuñalar mortalmente en 2004 a Jackie Malone, una mujer de 75 años que lo había ayudado a conseguir trabajo y alojamiento tras salir de prisión. Antes de recibir la inyección, pidió disculpas a la familia de la víctima y a sus propios familiares.

La ejecución fue la decimonovena en Florida este año, con lo que el estado igualó el récord que estableció en 2025 bajo el mandato del gobernador republicano Ron DeSantis.

Una hora después, Alabama ejecutó a Michael Taylor, de 54 años, declarado muerto a las 18:10 hora local (00:10 GMT del viernes) en el centro penitenciario William C. Holman, en Atmore.

Taylor fue condenado por matar a golpes con una barra de metal a Ivan y Lucille Moore, una pareja de 83 y 79 años, durante un robo en su casa en 1991, cuando tenía 19 años.

Sus abogados habían pedido que se le conmutara la pena por cadena perpetua y cuestionaron el cambio del método de ejecución, ya que Taylor había elegido previamente el uso de nitrógeno, pero un juez declaró inconstitucional ese procedimiento.

Con estas tres ejecuciones, Estados Unidos suma 35 penas capitales en lo que va de año, de las cuales 19 corresponden a Florida, que concentra más de la mitad del total nacional.

La jornada supone la segunda ocasión este año en que tres personas son ejecutadas en Estados Unidos en un mismo día. Antes de 2026, la última vez que había ocurrido fue en enero de 2010.

En contraste, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció este jueves que conmutará las penas de muerte de los 548 presos del corredor de la muerte del estado por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, en una de las mayores medidas de este tipo en la historia de Estados Unidos.