Trump asciende al polémico asesor Stephen Miller a jefe de Gabinete

Fotografía de archivo del 06 de agosto de 2026 del subjefe de gabinete de la Casa Blanca para asuntos de política y asesor de Seguridad Nacional de EE. UU., asistiendo a un acto en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). ( EFE/EPA/AARON SCHWARTZ )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la designación del asesor Stephen Miller, promotor de las políticas más controvertidas del mandatario, como jefe de Gabinete, uno de los cargos de mayor rango de la Casa Blanca.

"Me complace anunciar que el Sr. Stephen Miller, actual subjefe de gabinete de la Administración Trump y uno de mis asesores de mayor confianza, asumirá el cargo de jefe de gabinete a partir del lunes 9 de noviembre de 2026", dijo Trump en su red Truth Social.

Miller sustituye a Susie Wiles, la primera mujer en ocupar este cargo, quien acompaña al presidente desde que este asumió su segundo mandato en enero de 2025 tras haber liderado la estrategia republicana en las elecciones presidenciales de 2024.

Wiles "quien ha realizado una labor excepcional, pasará a formar parte de la estructura política de Trump. Quiero agradecerle su servicio como jefa de gabinete; ¡ha hecho un gran trabajo!", declaró el presidente.

Miller, nacido en 1985 en California, ha sido uno los principales arquitectos de la política migratoria y fronteriza, con medidas como el veto a países de mayoría musulmana y los intentos de acabar con el programa migratorio DACA, creado por el expresidente Barack Obama en 2012.

De familia judía y progresista, es considerado una figura clave del nacionalismo dentro del entorno del movimiento MAGA (Make America Great Again).

Estudió ciencias políticas en la Universidad de Duke y empezó su carrera trabajando para la congresista republicana Michele Bachmann y después para el senador Jeff Sessions.

Miller y la política migratoria

La designación de Miller refleja la decisión de Trump de mantener una postura combativa en lugar de adoptar un enfoque conciliador frente a los demócratas, según AP.

Miller es uno de los principales responsables de las políticas migratorias de la administración y ha utilizado las redes sociales para atacar frecuentemente a los demócratas.

Durante la campaña de medio mandato calificó a algunos de ellos como "extremistas, bichos raros y lunáticos que odian a Estados Unidos" y promovió afirmaciones no fundamentadas sobre fraude electoral en California y Alaska.

También participó en el grupo de trabajo contra el fraude de la administración Trump, relacionado con programas de beneficios sociales, y tuvo responsabilidades como asesor de seguridad nacional en la Casa Blanca.

Las políticas migratorias con las que Miller está estrechamente asociado se convirtieron, sin embargo, en un problema para los republicanos durante las elecciones recientes.

Una encuesta de AP mostró que aproximadamente seis de cada 10 votantes consideraban que las medidas de control migratorio del gobierno habían ido demasiado lejos y desaprobaban, al menos en cierta medida, la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El representante Robert Garcia, demócrata de California y próximo presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, criticó la decisión.

"Apenas unos días después de que el pueblo estadounidense rechazara su presidencia corrupta e ilegal, Donald Trump redobla la apuesta", declaró Garcia.

"Stephen Miller es el artífice de las redadas inconstitucionales del ICE que han aterrorizado a nuestras comunidades y secuestrado y asesinado a ciudadanos estadounidenses y familias inmigrantes", agregó.

En un comunicado, Garcia añadió: "Stephen Miller debería contratar un abogado".

Contexto electoral

La elección de Miller se produce tres días después de la mayor derrota de los republicanos desde los años setenta en las elecciones de medio mandato, en la que los demócratas han recuperado con holgura la mayoría del Congreso.

Pese al revés electoral, Trump ha seguido defendiendo su agenda que ahora refuerza con el nombramiento de uno de sus principales impulsores.