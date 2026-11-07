Trump dice que podría dejar de insultar a los demócratas para lograr acuerdos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que podría dejar de insultar a los demócratas para lograr acuerdos con la nueva mayoría del Congreso surgida de las elecciones legislativas del martes, según un fragmento de una entrevista con el programa '60 Minutes' difundido este sábado.

Durante una conversación con Ross Douthat, que CBS News emitirá íntegramente el domingo, el presidente admitió haberse burlado durante la campaña del demócrata James Talarico, senador electo por Texas, al que apodó "Talafreako" (Talarico el rarito), y haber insultado a los demócratas llamándolos "dumbrocats" (tontos).

Al ser preguntado sobre si dejaría de insultar a los demócratas durante seis meses para lograr acuerdos con ellos, Trump respondió: "Muy fácilmente".

Las elecciones de medio mandato del pasado martes, que se interpretaron como un referéndum sobre la gestión de Trump, se saldaron con una rotunda victoria de la oposición demócrata, que arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso.

Victoria demócrata

La oposición logró victorias históricas en bastiones del Partido Republicano como Texas, Iowa o Kansas.

Trump, que ha prometido usar su poder de veto para bloquear la agenda legislativa de la nueva mayoría demócrata, nombró el viernes a su asesor Stephen Miller, arquitecto de su controvertida política de redadas y deportaciones, nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca.