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Trump acusa a los demócratas de "extorsionar" con amenazas de juicios políticos

Las elecciones de medio mandato resultaron en una victoria demócrata, lo que llevó a Trump a calificar las amenazas como extorsión

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    Trump acusa a los demócratas de extorsionar con amenazas de juicios políticos
    Captura de pantalla tomada de la transmisión oficial de The White House, que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando en una rueda de prensa, tras la contundente derrota de los republicanos en las elecciones legislativas. (EFE)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este sábado a la nueva mayoría demócrata del Congreso, surgida de las elecciones del pasado martes, de "extorsionar" al amenazar con impulsar juicios políticos contra personas vinculadas a la Administración republicana.

    "Los demócratas andan amenazando a mucha gente, incluyendo al Fiscal General de los Estados Unidos (Todd Blanche) y a otros, con un juicio político y muchas otras formas de castigo, a pesar de que admiten no tener motivos para hacerlo", escribió en su plataforma Truth Social.

    Según el mandatario, esto "es extorsión al más alto nivel, y deberían rendir cuentas por ello".

    También aseguró que los republicanos están amenazando a los donantes de la campaña republicana, lo que a su juicio supone una "instrumentalización de la justicia y guerra jurídica a otro nivel".

    Las elecciones de medio mandato del pasado martes, que se interpretaron como un referéndum sobre la gestión de Trump, se saldaron con una rotunda victoria de la oposición demócrata, que arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso.

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