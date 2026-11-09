El polémico Stephen Miller asume oficialmente su posición como jefe de Gabinete de Trump

Stephen Miller (izq.), subjefe de gabinete de la Casa Blanca para asuntos políticos y asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, camina por el jardín sur al salir de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU. ( EFE )

El arquitecto de la agresiva actual política migratoria de EE. UU. Stephen Miller asume este lunes de manera oficial sus funciones como jefe de Gabinete del presidente Donald Trump, quien anunció el pasado viernes su nombramiento en sustitución de Susie Wiles, titular del cargo desde el inicio del segundo mandato del líder republicano.

Miller comienza en su posición de asistente de mayor rango del presidente con competencias que van desde controlar quién se reúne con el mandatario, dirigir al personal de la Casa Blanca o coordinar la relación del Gobierno federal con la Cámara de Representantes y el Senado.

Este nombramiento fue interpretado como una reafirmación del presidente Trump en sus posturas más beligerantes pese a la debacle en las elecciones legislativas del pasado martes, en las que su partido sufrió una dura derrota ante los demócratas, que se hicieron con el control de las dos Cámaras del Congreso.

Miller estuvo detrás de medidas como el veto a la entrada de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana y los intentos por revocar el programa DACA, impulsado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama para proteger de la deportación a jóvenes inmigrantes indocumentados conocidos como "dreamers" (soñadores).

Medidas controvertidas

La separación de familias migrantes en la frontera con México, aplicada en 2018 durante el primer mandato de Trump, fue uno de los episodios que más contribuyeron a definir la figura de Miller, así como la política de tolerancia cero, que provocó que miles de menores fueran separados de sus padres tras cruzar irregularmente la frontera.

Además, tras felicitar a los demócratas e incluso apuntar que está dispuesto a trabajar con ellos liderando el Congreso, el presidente, que sigue sin reconocer su derrota en las presidenciales de 2020, volvió este lunes a cuestionar la limpieza de los comicios legislativos y aseguró en una publicación de su plataforma Truth Social, si "alguien cree realmente que estas 'elecciones' fueron honestas".

Miller fue nombrado asesor político principal de la Casa Blanca en diciembre de 2016, después de una campaña presidencial en la que participó en la preparación de los debates y en la redacción de discursos de Trump, incluido el que pronunció en la Convención Nacional Republicana que lo confirmó como candidato presidencial.

Trayectoria de Stephen Miller

Además, Miller cofundó la organización conservadora America First Legal tras la salida de Trump del poder en 2021.

Su trayectoria se ha vinculado también al Proyecto 2025, el controvertido plan impulsado por la Heritage Foundation para reestructurar el Gobierno federal y ampliar el poder presidencial, que incluye propuestas sobre inmigración, las agencias federales y el aborto.