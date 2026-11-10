Acusan de asesinato en segundo grado a sospechoso de matar a joven corredora en Nueva York

Maratón de Nueva York en imagen de archivo ( EFE )

Un gran jurado de Nueva York presentó este martes una acusación de asesinato en segundo grado contra Sayed Mohassib por el asesinato de Katie Suárez, de origen salvadoreño, quien fue apuñalada en el cuello mientras entrenaba para correr en el maratón de Nueva York.

Mohassib, de 27 años, fue arrestado el sábado por el asesinato de Suárez, de 28, ocurrido el 30 de octubre mientras corría por un sendero en el condado de Brooklyn.

"La acusación formal de hoy representa un paso importante hacia la consecución de la justicia, y felicito al Departamento de Policía de Nueva York por su investigación rápida y exhaustiva", dijo el fiscal de Brooklyn, Eric González, según informa la cadena CBS.

González indicó además que el caso será procesado "con firmeza" para lograr "la plena rendición de cuentas que la justicia exige".

Reacciones oficiales

Al momento de su arresto, tras una intensa búsqueda, Mohassib trabajaba para una escuela pública de la ciudad, por lo que el alcalde Zohran Mamdani ha prometido que investigará su proceso de contratación.

Mohassib fue suspendido de su empleo como auxiliar de maestro y se tomará una decisión final tras el juicio, según ha señalado el Departamento de Educación.

Algunos políticos de Brooklyn han denunciado que el acusado es un exmarine que fue dado de baja del ejército por problemas psiquiátricos.

Tras su arresto, Mohassib declaró que sufrió un desmayo y que no recuerda haber lastimado a nadie.