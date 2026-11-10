Nueva York abre un centro para analizar los riesgos y la seguridad de la inteligencia artificial

El centro obligará a los desarrolladores de inteligencia artificial a cumplir regulaciones de transparencia y seguridad en el estado. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció este martes la creación del primer centro estatal de Estados Unidos enfocado en evaluar independientemente la seguridad de los sistemas de inteligencia artificial (IA) de cara a las nuevas regulaciones que impondrá a esta tecnología en su territorio en 2027.

El Centro para la Responsabilidad e Investigación de la IA de Nueva York (Nycairr, por sus siglas en inglés) reunirá a 80 expertos del estado "para promocionar la investigación en seguridad de IA, acelerar los descubrimientos científicos y evaluar independientemente la seguridad y protección de los sistemas avanzados", indica un comunicado.

La institución estará basada en la Universidad de Binghampton, perteneciente a la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY), y usará el poder de computación del consorcio universitario público-privado Empire AI, respaldado con unos 340 millones de presupuesto público y 160 de inversión privada, con la meta de guiar a la IA hacia "el bien común".

Los directores interinos del Nycairr son Greg Morrisett, decano de Cornell Tech, el centro de investigación de la Universidad de Cornell, y Jeannette Wing, vicepresidenta de investigación de la Universidad de Columbia, dos eminencias en ciencias informáticas y ciberseguridad.

La gobernadora Hochul señaló en la nota que el estado busca "liderar la seguridad de la IA y la rendición de cuentas de las grandes tecnológicas" ante "la falta de acción" del Gobierno federal.

Ley RAISE y regulaciones

La victoria demócrata en las pasadas elecciones legislativas de EE. UU. perfila un mayor escrutinio sobre el desarrollo de esta tecnología, cuya aceleración defiende el presidente republicano, Donald Trump, para mantener el liderazgo competitivo frente a China.

La creación del Nycairr se produce ante la entrada en vigor el 1 de enero de 2027 de la Ley de Seguridad y Educación en IA Responsable de Nueva York (Ley Raise, por sus siglas en inglés), que obligará a los desarrolladores de esta tecnología a registrarse en un portal web y a cumplir regulaciones de transparencia y seguridad en el estado.

Bajo la Ley Raise, los desarrolladores de IA de vanguardia deberán exponer sus marcos de seguridad, entregar informes de transparencia y reportar incidentes críticos de seguridad en un plazo de 72 horas.