Identifican a puertorriqueño 50 años después de su muerte gracias a nuevas técnicas de ADN

Mano del científico en guante que coloca la diapositiva de la muestra en la etapa del microscopio para la investigación y el análisis del laboratorio, esta acción representa la investigación científica, el diagnóstico médico ( SHUTTERSTOCK )

La Fiscalía del condado de Suffolk, en Nueva York, anunció este jueves la identificación mediante nuevas técnicas de ADN de seis personas, cuyos restos permanecieron sin identificar durante décadas, entre ellas un puertorriqueño que durante medio siglo fue conocido como "Raymond Doe".

El fiscal de distrito del condado de Suffolk, Raymond A. Tierney, anunció en una conferencia de prensa que tres de estas personas fueron víctimas de homicidio y que conocer sus nombres es un primer paso para esclarecer qué ocurrió.

"Toda persona merece ser conocida por su nombre, y toda víctima merece respuestas y justicia. Han pasado cinco décadas desde que se encontró sin vida a la primera de estas personas, pero nuestro compromiso de identificarlas y buscar justicia nunca ha flaqueado", aseguró el fiscal.

El fiscal explicó que las identificaciones fueron posibles gracias a los avances en las técnicas de análisis de ADN, incluida la secuenciación de nueva generación, y al trabajo del Grupo de Trabajo de Casos Sin Resolver de la Fiscalía.

Identificación de víctimas

Tierney indicó que "Raymond Doe", el caso más antiguo de los seis, fue identificado como Ramón Pérez y Rivera, nacido en 1935 en Arecibo, Puerto Rico. Sus restos fueron hallados en 1976 en una zona boscosa del condado por un grupo de cazadores. El hombre presentaba quemaduras graves y la investigación determinó que también tenía una herida de bala en el abdomen, que le causó la muerte.

Debido al tatuaje 'Raymond' en su brazo izquierdo, durante 50 años se le ha conocido como 'Raymond Doe'. La investigación arrojó además que la última constancia de que estaba vivo fue el 17 de abril de 1950, cuando fue registrado en el Censo como 'Raymond', tendría unos 41 años y vivía en el distrito de Brooklyn.

Otra víctima, 'Montauk Mary', cuyo cadáver fue hallado en marzo de 1978 en un parque, fue identificada como Sofía Margherita Marrone, una anciana que vivía en Nueva Jersey, y presentaba cuatro heridas de bala.

La tecnología permitió identificar también a "Heckscher Jane Doe" como Antoinette Rugg, nacida en 1951. Tenía 26 años y un hijo de 10 cuando sus restos fueron descubiertos en abril de 1978. El perro de un hombre que paseaba por la zona escarbó en la arena y dejó al descubierto lo que parecía ser un cráneo.

Cuando las autoridades acudieron al lugar, encontraron restos óseos humanos y un cinturón fuertemente atado alrededor del cuello de la víctima.

Los restantes nombres son los de Omelios Steward, de 28 años, que fue hallado flotando en el mar en 1990. Las autoridades creen que murió ahogado, al igual que Andreas Kupke, ciudadano alemán de 27 años, y la coreana Kyong-ok Kim (1957) cuyo cadáver fue hallado en 1990 a orillas de una carretera.