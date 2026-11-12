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San Francisco (EE. UU.) aprueba la apertura de baños públicos para gais en más de 40 años

San Francisco, referente en derechos homosexuales, vuelve a contar con baños públicos gays tras casi 40 años de cierre

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    San Francisco (EE. UU.) aprueba la apertura de baños públicos para gais en más de 40 años
    Baños públicos para personas trans. (EFE)

    La ciudad estadounidense de San Francisco, en California, recuperará sus baños públicos para gais por primera vez en casi 40 años, después de que la ciudad, referente histórico en la lucha por los derechos de los homosexuales y la liberación sexual, aprobara los permisos para abrir un nuevo establecimiento.

    La Comisión de Planificación de San Francisco aprobó por unanimidad los permisos para echar a andar el negocio llamado Sanctum Baths, que ofrecerá sauna y un espacio para encuentros sexuales entre adultos en el barrio de The Hub, según información citada este jueves por The Washington Post.

    Contexto histórico

    Desde la década de los ochenta, los baños públicos para gais fueron cerrados en la ciudad en medio de la preocupación por la epidemia del sida.

    • Durante su época de mayor auge, San Francisco llegó a contar con hasta 20 establecimientos de este tipo, donde generalmente se ofrecían servicios de saunas y baños de vapor.

    Estos espacios también funcionaban como espacios de encuentro y refugio donde los hombres podían mantener relaciones sexuales sin temor al acoso policial.

    En la década de 1970, además, adquirieron un importante significado político y se convirtieron en símbolos del movimiento de liberación gay.

    Según el rotativo San Francisco Chronicle, Sanctum es el primer establecimiento de baños para adultos que recibe autorización desde que, en 2020, la Junta de Supervisores de San Francisco revocó la prohibición que pesaba sobre estos lugares.

    El nuevo negocio, que podría abrir sus puertas a finales del próximo año, estará ubicado en un edificio comercial de dos plantas, actualmente vacío, de aproximadamente 698 metros cuadrados.

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