Logo del ICE es fotografiado en la manga de una camiseta que porta un agente. ( EFE )

Al menos 81 personas fueron detenidas frente a la costa del sur de California, después de que la Guardia Costera y autoridades federales interceptaran cuatro embarcaciones dedicadas al tráfico de inmigrantes en un operativo el 7 y 8 de noviembre, informó este martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés).

Interceptaciones marítimas

Las operaciones de control comenzaron a mediodía del sábado 7 de noviembre, cuando tripulaciones de Operaciones Aéreas y Marítimas de CBP interceptaron simultáneamente dos embarcaciones frente a la costa de la isla Catalina, ubicada en la costa de Los Ángeles.

La primera embarcación interceptada, descrita como una lancha con cabina y dos motores, transportaba a 18 migrantes. Simultáneamente, las autoridades cortaron el paso a una segunda embarcación con 23 personas a bordo. Todos los detenidos fueron puestos a disposición de CBP.

Asimismo, el sábado 7 de noviembre, el guardacostas John Witherspoon (WPC 1158) interceptó una tercera embarcación en aguas del sur de California y detuvo a las 22 personas que viajaban en ella.

La tarde del 8 de noviembre, una aeronave de patrulla marítima avistó una embarcación blanca con cabina, de entre 24 y 26 pies de eslora, que navegaba hacia el norte desde aguas internacionales.

El guardacostas Witherspoon y una embarcación de CBP siguieron la nave hasta que una tripulación de la Guardia Costera la interceptó a unos 35 kilómetros (22 millas) de la costa de Encinitas, California.

La embarcación transportaba a 18 ciudadanos mexicanos: nueve hombres, seis mujeres y tres menores de edad, entre los que se identificaron al menos dos familias.

W. Hunter Robinson, director ejecutivo de la región suroeste de la Oficina de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO) de CBP, dijo en un comunicado que las interceptaciones marítimas forman parte del esfuerzo del Gobierno del presidente Donald Trump para evitar el tráfico de inmigrantes.

Reacción oficial

"Los contrabandistas sin escrúpulos ponen en peligro la vida de cualquiera —incluidos niños pequeños— al transportar personas en embarcaciones sobrecargadas en alta mar, solo por ganar dinero. Seguiremos desplegando nuestros recursos aéreos y marítimos para detener estos peligrosos intentos de contrabando y mantener a nuestras comunidades a salvo", agregó.