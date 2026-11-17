El senador Rubén Gallego habla sobre las soluciones migratorias tras los resultados de las elecciones de medio mandato durante una rueda de prensa este miércoles, en Washington (Estados Unidos). ( EFE )

El senador estadounidense Rubén Gallego aseguró este martes que los esfuerzos de los miembros del Caucus Hispano en el Congreso de Estados Unidos deben centrarse en lo que los latinos han estado planteando constantemente: el coste de la vida.

Prioridades del Caucus Hispano

"Cuando llega la prosperidad, son los últimos en beneficiarse de ella; pero cuando llega la pobreza, son los primeros en sufrirla en sus comunidades. Por eso, sabemos que, cuando la economía va mal, nuestras comunidades son las que más sufren", afirmó el senador por Arizona en un acto en la sede central del Comité Nacional Demócrata.

El objetivo del encuentro este martes de miembros del Caucus Hispano era valorar las elecciones de medio mandato y exponer las líneas principales de cara al periodo legislativo que comenzará el próximo 3 de enero en el Capitolio.

Tras felicitarse por el éxito demócrata en los comicios, "ver un liderazgo tan dinámico, proveniente de todo el país y de todo el espectro político", Gallego no quiso apartarse de la hoja de ruta que se han marcado en su partido: "Es un verdadero reflejo de la fortaleza de nuestra representación en el Congreso", añadió.

"Escuchen a los latinos en lo que respecta a la aplicación de las leyes de inmigración. Escúchennos. Sabemos exactamente lo que dice nuestra comunidad; cualquier proyecto de ley sobre inmigración —ya sea sobre la aplicación de las leyes o una reforma integral— debe surgir del Caucus Hispano del Congreso", explicó.

Gallego apeló al valor de los legisladores del Caucus: "Nosotros entendemos hacia dónde se dirige nuestra comunidad; nadie puede interpretar mejor nuestras necesidades y deseos", dijo.

Reacciones tras elecciones

En el próximo Congreso, que tomará posesión en enero, el Caucus Hispano del Congreso contará con 55 miembros, la cifra más alta de la historia.

Además de Gallego, en el acto de este martes también intervinieron Bobby Pulido, representante electo por Texas, que aseguró que sus esfuerzos en la Cámara se centrará en la clase trabajadora, y Joanna Mendoza, representante por Arizona, que mostró su "optimismo esperanzado" por quienes votaron por "el cambio".

También la miembro de la Cámara de Representantes por California Linda Sánchez intervino en el acto para reconocer la lección que les dejaron las elecciones de medio mandato: "Los votantes latinos nos dieron a los demócratas un margen de dos años, pero este plazo vence en 2028, a menos que el partido cambie su estrategia de forma definitiva".

Y ese cambio, en su opinión pasa por "hacerse presente en las comunidades latinas y hacerlo con candidatos y candidatas latinos. Porque cuando hacemos eso, ganamos".