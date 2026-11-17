Los niños son los más vulnerables en un brote de sarampión. ( SHUTTERSTOCK )

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció este martes que retira a Estados Unidos el estatus de país libre de sarampión, pocos días después de que autoridades de Pensilvania y Wisconsin reportaran dos nuevas muertes vinculadas a la enfermedad, lo que eleva a 10 los fallecimientos por esta causa durante 2026 en el país.

Esta decisión fue anunciada en rueda de prensa por el director de la OPS, el doctor Jarbas Barbosa, y llega tras el análisis realizado por la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC), que se reunió del 10 al 13 de noviembre.

Las cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) registran en lo que va de año 5,412 casos de sarampión en 47 territorios del país, más del doble de los 2,289 reportados en 2025, el mayor número desde el pico de 9,643 casos de 1991 y un dato que contrasta con el promedio de 180 detecciones anuales entre 2000 y 2024.

Otros países

La decisión también afecta a Bolivia y México, a causa del carácter endémico de la actual oleada de contagios.

Este anuncio representa un revés particularmente duro para Estados Unidos, que había obtenido ese estatus en 2000 tras décadas de campañas de vacunación.

La situación en México está mejorando, concedieron los expertos de la OPS en teleconferencia de prensa, pero el nivel de transmisión aún es considerado elevado.

"México ha venido implementando acciones importantes en estos meses que han logrado diminuir importantemente el número de casos", explicó Daniel Salas, Gerente Ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS.

El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Valdés Vázquez, presentó este martes nuevos datos en rueda de prensa en la capital mexicana.

"En febrero, hubo más de 1,314 casos en una semana. Hoy solamente hay 14 casos activos" aseguró.

"La tendencia en ese país viene a la baja, pero todavía mantiene transmisión constante (...). Mientras haya transmisión constante, siempre habrá riesgo" indicó por su parte Daniel Salas en la teleconfencia de prensa desde Washington.

Según el último boletín de la OPS, la situación en Bolivia es de 597 casos en 2025, y 108 casos en lo que va de año.

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