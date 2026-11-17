Fotografía que muestra el libro 'Promise Me, America' del expresidente de Estados Unidos Joe Biden durante su lanzamiento este martes, en Washington (Estados Unidos). ( EFE )

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden revisa en sus memorias 'Promises Me, America', que salieron a la venta este martes, las decisiones que tomó en su paso por la Casa Blanca.

Biden, quien también ocupó la Vicepresidencia con Barack Obama entre 2009 y 2017, ya había advertido que el cáncer que padece limitará la promoción de este relato presidencial en el que narra "los desafíos" enfrentados y las razones por las cuales tomó determinadas decisiones durante su mandato.

"Algunos días son mejores que otros. Esto no me ha detenido. Pero a veces me ralentiza. Lo que eso significa es que, desafortunadamente, no podré hacer tantas conversaciones sobre mi libro como hubiese esperado", adelantó el exmandatario demócrata en la red social X el pasado 8 de noviembre sobre su texto.

Lo que abarca

El político demócrata aborda en el libro los años que pasó en la Casa Blanca, de 2021 a 2025, y relata su decisión, primero de buscar un segundo mandato, antes de retirarse la carrera presidencial, y la decisión de que su vicepresidenta, Kamala Harris, optara a la presidencia sin margen de maniobra antes de las elecciones de noviembre de 2024.

Su "historia completa" trata cómo lideró el país durante el COVID-19, la posterior reconstrucción de la economía y la "restauración" de la democracia "tras el ataque del 6 de enero (al Capitolio)", además de cómo puso "fin a la guerra más larga en Afganistán" y apostó por "fortalecer la OTAN y apoyar a Ucrania", contó en un video.

"Tratan sobre quiénes somos como nación, cuáles son nuestros valores y cuál es el papel de Estados Unidos en el mundo. Sobre todo, reflejan mi fe en el pueblo estadounidense y en el gran experimento estadounidense de autogobierno y democracia", comentó sobre su contenido.

El lanzamiento llega dos semanas después de que se celebraran las elecciones de medio mandato que devolvieron el control del Congreso a los demócratas y vuelve a poner el foco en uno de los asuntos que más dividen al partido.

El cáncer

Biden aseguró que recibió el diagnóstico del cáncer mientras estaba escribiendo el libro, publicado por Little, Brown and Company, sello de Hachette Book Group, y que "los doctores continúan motivados por la respuesta al tratamiento".

Su hijo Hunter Biden reveló en una entrevista con la BBC el pasado mes de agosto que el cáncer es "muy doloroso" y "muy debilitante" además de explicar que el "cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en sus huesos y en otras partes".

Biden ha escrito ya dos libros autobiográficos, 'Promises to Keep' ('Promesas que cumplir', 2007), donde repasa sus cuatro décadas en la política antes de convertirse en vicepresidente y 'Promise Me, Dad' ('Prométeme, Papá', 2017), unas emotivas memorias sobre la muerte por cáncer de su hijo mayor, Beau.