La representante demócrata de Florida, Laurel Lee, la personalidad mediática estadounidense Paris Hilton y la representante demócrata de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, posan para fotografías frente al Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C., EE. UU., el 17 de noviembre de 2026. ( EFE/EPA/EMILY CURIEL )

La empresaria y personalidad televisiva estadounidense Paris Hilton volvió este martes al Capitolio por segunda vez este año para pedir a los congresistas que aprueben una ley contra la difusión en redes sociales de imágenes y vídeos sexuales falsos generados con inteligencia artificial sin el consentimiento de las personas representadas.

"El abuso no ha cesado, y yo tampoco voy a detenerme. Actualmente, más de 50 millones de personas han sido víctimas, a nivel social, de imágenes manipuladas por IA de contenido sexual explícito", denunció Hilton, acompañada por la representante demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), y la representante republicana por Florida, Laurel Lee.

Ley DEFIANCE

La ley para frenar estas imágenes (DEFIANCE, por sus siglas en inglés), que permitiría a las víctimas recurrir a la justicia contra sus agresores, ya fue aprobada en enero en el Senado por unanimidad, pero ha permanecido estancada en la Cámara de Representantes desde entonces, a pesar de contar con un amplio apoyo bipartidista.

"Ahora, la Cámara de Representantes también debe actuar. ¿Por qué esperar un día más? Si no aprueban este proyecto de ley antes de que termine el año, todo nuestro progreso se perderá y tendremos que empezar de cero", lamentó Hilton.

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"Uno de cada ocho jóvenes conoce a algún compañero afectado por estas imágenes falsas; esto equivale a un menor en cada aula de Estados Unidos", denunció y señaló que "las leyes no nos están protegiendo. Y si esto le puede pasar a alguien que cuenta con mis recursos, imaginen lo indefensa que puede sentirse una joven al enfrentarse a esto completamente sola".

Hilton se mostró tajante: "Estas imágenes pueden ser artificiales, pero el miedo es real. La vulneración es real".

Aumento de la pornografía generada por IA

Por su parte, Ocasio Cortéz denunció que en esos diez meses "la prevalencia de la pornografía generada mediante inteligencia artificial ha seguido disparándose a un ritmo sin precedentes, especialmente en nuestras escuelas".

La congresista demócrata explicó que "las plataformas de inteligencia artificial pueden transformar una foto inocente de un menor en una imagen pornográfica violenta" y añadió que "las jóvenes están viendo interrumpida su educación, las mujeres están perdiendo sus carreras profesionales y, cada vez con mayor frecuencia, los menores están perdiendo la vida".

La congresista lamentó el retraso en la aprobación de la ley, ya que el Senado la ha aprobado y se dirigió directamente al presidente de la Cámara, Mike Johnson, para que "saque la ley del cajón y la someta a votación en el pleno".

Se trata de una iniciativa bipartidista, como lo demostró el hecho de que en el acto de este martes estuviera la otra representante impulsora de la ley, la republicana Laurel Lee, que confió en que el uso delictivo de la IA tenga consecuencias y "se pueda proteger a mujeres y niños".

En la rueda de prensa celebrada en el Capitolio intervinieron también dos jóvenes víctimas de estas imágenes durante su adolescencia que, además de relatar sus experiencias, se unieron a la petición de la aprobación de la ley en la Cámara de Representantes.