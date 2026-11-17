Unos viajeros están sentados junto a una pantalla de salidas en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR), en Newark, Nueva Jersey, el 15 de noviembre de 2026. ( AFP )

Los republicanos del Senado de EE. UU. discreparon este martes sobre qué postura adoptar frente a la petición de la Administración del presidente, Donald Trump, de aprobar un fondo de 50,000 millones de dólares para renovar la tecnología del sistema aéreo, tras el colapso del pasado viernes, que provocó la suspensión de los despegues durante cuatro horas y unas 12,500 cancelaciones de vuelos en todo el país.

El senador republicano por Luisiana John Kennedy dijo a los medios en el Congreso que la petición del secretario de Transporte, Sean Duffy, "huele a pura palabrería política" y calificó como un error que el funcionario solicite esa cantidad de dinero en fondos de emergencia.

Por su parte, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, dijo en rueda de prensa que el bloque aún se encuentra "discutiendo" si podrá apoyar la petición de la Administración Trump para el sistema de control aéreo.

Thune hizo énfasis en que los republicanos están priorizando aprobar la mayor cantidad posible de jueces conservadores en los tribunales antes del cambio de legislatura en enero, cuando los demócratas asumirán el control de ambas cámaras del Congreso.

Defensa de la Administración

La división en el Senado se produce después de que Duffy defendiera este martes ante el Congreso la necesidad de modernizar la infraestructura aérea, aunque reconoció que la Administración todavía no ha determinado la causa exacta de la falla de telecomunicaciones del viernes y descartó que tuviera relación con el uso de inteligencia artificial (IA).

El secretario también aseguró que no recibió información de los servicios de inteligencia sobre un posible ciberataque y defendió la decisión de suspender los despegues por precaución. "No vamos a pedir perdón por cerrar el espacio aéreo", afirmó.

Duffy sostiene que la red de comunicaciones utilizada por los controladores aéreos fue construida a mediados de los años noventa y que los radares no han sido modernizados en los últimos 30 años.

El funcionario también cuestionó la gestión de la anterior Administración de Joe Biden (2021-2025), al asegurar que durante ese periodo solo se renovó el 19 % de la antigua red de cobre por fibra óptica, frente al 50 % que, según sus cifras, se ha sustituido durante el primer año de Trump.

La interrupción del viernes, que afectó también al transporte de mercancías y correo de empresas como FedEx y UPS, fue la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos en lo que va de siglo, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y de la falla del sistema de avisos a pilotos registrada en enero de 2023.