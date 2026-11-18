El condado de Cameron, en el sur de Texas, rechazó estudiar la solicitud para obtener beneficios fiscales que presentó SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, para construir un centro de datos y una planta eléctrica de gas en la región.

La mayoría de los comisionados del condado votaron anoche en contra de avanzar la propuesta de SpaceX y analizar la petición de la compañía en una audiencia pública, según recogieron medios locales.

La compañía de Musk tiene planes para construir estas dos estructuras, con una inversión inicial de 24,000 millones de dólares, en unas 180 hectáreas de terreno en la ciudad de Brownsville, en la frontera con México, según un anuncio difundido la semana pasada por Starbase, la ciudad corporativa en torno a la sede de SpaceX.

Rechazo a los centros de datos

El rechazo a estas exenciones fiscales se da a conocer en medio de un creciente rechazo a nivel nacional y regional a los centros de datos, que quedó en evidencia en las elecciones de medio mandato del pasado 3 de noviembre.

Alrededor de Estados Unidos, los ciudadanos rechazaron levantar restricciones para este tipo de infraestructuras en 40 de las 41 propuestas locales que se sometieron a votación.

En Texas, los demócratas arrasaron en múltiples puestos de gobierno local, incluyendo la gobernación, que quedará en manos de la exlegisladora estatal Gina Hinojosa, quien prometió en campaña un mayor escrutinio a estos centros y acabar con los beneficios fiscales que el estado ha brindado a la industria tecnológica.

SpaceX propone el proyecto tras un acuerdo con la alcaldía de Brownsville, que dejó que los terrenos pasaran a la jurisdicción de Starbase (que queda 40 kilómetros al este de la ciudad fronteriza) a cambio de unos 220 millones de dólares para su sistema de agua y saneamiento, según informaron medios locales.

El actual gobernador, Greg Abbott, quien perdió su campaña a la reelección, promocionó a Texas como una potencia para la construcción de centros de datos.

Sin embargo, en los últimos meses, conforme se acercaron las elecciones de medio mandato en las que aspiraba a un cuarto mandato, empezó a distanciarse públicamente de estas infraestructuras.

Cerca de un 56 % de los texanos se oponen a la construcción de los centros de datos en sus comunidades, según una encuesta publicada por la Universidad de Texas en Austin en junio. En zonas rurales, el rechazo asciende a un 62 %.