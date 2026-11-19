El presidente de China, Xi Jinping (C), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (D), y el presidente de Rusia, Vladimir Putin (I), llegan para una reunión trilateral en Kylin Villa al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, en la provincia de Guangdong, en el sur de China, el 19 de noviembre de 2026. ( AFP )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves, mientras volaba a Washington desde Shenzhen (China), que el viernes ofrecerá una rueda de prensa para explicar los detalles de su viaje, durante el cual mantuvo reuniones con el presidente chino, Xi Jinping, y con el de Rusia, Vladímir Putin.

"Fue un viaje excelente y de gran trascendencia", escribió el mandatario en un breve mensaje de su red Truth Social, en el que señaló que la cita con la prensa será en la Casa Blanca.

Además de los detalles sobre el inédito encuentro trilateral con Xi y Putin, Trump aseguró que también hablaría en la rueda de prensa "sobre los acuerdos comerciales con Tailandia, Filipinas y otros países".

Lo abordado

En esa histórica reunión celebrada en el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) en Shenzhen, Trump, Xi y Putin hablaron sobre la necesidad de que las tres potencias con los mayores arsenales atómicos eviten una escalada nuclear, además de pactar un aumento de la producción petrolera para blindar el suministro energético global.

En Shenzhen, los tres líderes también abordaron la guerra de Ucrania, al menos en los encuentros bilaterales que mantuvieron.

El propio Putin aseguró que se le dedicó "mucha atención" al conflicto por iniciativa del estadounidense y defendió que las tres potencias pueden contribuir al fortalecimiento de la seguridad internacional "si cooperan de forma constructiva", como socios y "sobre la base del respeto mutuo y del equilibrio de intereses".

En su gira por Asia, Trump también visitó Manila con motivo de la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) para impulsar negocios e inversiones con Filipinas y otros países de la región e impulsar un acuerdo comercial con Tailandia que todavía está pendiente de una firma definitiva.