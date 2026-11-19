Captura de video del 29 de enero de 2026 cedida por Hills United Methodist Church Hispanic Mission que muestra a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) al momento de irrumpir en una iglesia de North Hills, en el condado de Los Ángeles (California). ( EFE )

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) obtuvo este jueves una orden judicial que bloquea la aplicación de las leyes de California destinadas a limitar los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La orden impugnó de forma permanente aquellas leyes del Estado Dorado que restringían la capacidad de los agentes federales para proteger su identidad y desempeñar sus funciones oficiales, informó el DOJ en un comunicado.

En concreto, la jueza Christina A. Snyder limitó las disposiciones en la secciones 7288 y 7289 del Código de Gobierno de California, así como las secciones 185.5 y 13654 del Código Penal de California, que establecieron requisitos obligatorios de identificación visible, como la prohibición de usar máscaras y coberturas faciales opacas.

"Dichas restricciones amenazan la seguridad de los agentes federales, quienes han enfrentado una ola sin precedentes de acoso, divulgación de información personal e incluso violencia", agregó el escrito.

El tribunal dictó la orden judicial permanente como parte de la resolución final de la demanda presentada por los Estados Unidos contra el intento de California de regular las operaciones de las fuerzas del orden público federales.

Contexto de las leyes

Estas leyes surgieron en California en respuesta a las redadas del ICE que sacudieron al estado en junio del año pasado en comunidades y centros de trabajo, y que desencadenaron fuertes protestas y enfrentamientos policiales en distintas ciudades del país.