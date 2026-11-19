Vista trasera de estudiantes universitarios caminando por el pasillo mientras van a una conferencia. ( SHUTTERSTOCK )

Una coalición de organizaciones pidió este jueves a la gobernadora Kathy Hochul que proteja la Ley Dream, que permite a estudiantes indocumentados acceder a programas estatales de ayuda financiera y becas, así como abrir cuentas de ahorro, administrados por la Corporación de Servicios de Educación Superior.

El pasado agosto, la Administración del presidente Donald Trump demandó a Nueva York por esta ley —aprobada por la legislatura estatal en enero de 2019— como parte de su campaña nacional para desmantelar el acceso de los jóvenes inmigrantes a la educación superior.

Impacto en estudiantes

Las organizaciones, entre ellas Make The Road, aseguran en una carta enviada hoy a Hochul que la acción de Trump ha generado ansiedad e incertidumbre entre los estudiantes de todo el estado ante la posibilidad de perder el acceso a las políticas que facilitan la educación superior, "lo que amenaza su futuro académico".

"Para los jóvenes a quienes sirven nuestras organizaciones, este tema no es abstracto. Los estudiantes están tomando decisiones ahora mismo sobre si pueden costear la universidad, presentar sus solicitudes de admisión, permanecer matriculados o si podrán cumplir su sueño de obtener un título universitario", indican en la misiva.

También recuerdan que, durante años, Nueva York ha brindado oportunidades significativas e igualitarias para continuar sus estudios a los estudiantes que han crecido en el estado, se han graduado de sus escuelas secundarias y lo consideran su hogar, independientemente de su estatus migratorio.

"La Ley Dream representa una parte importante de ese compromiso", afirman.

Para Antonio, un estudiante mencionado en la carta, el primer miembro de su familia que va a la universidad, esta ley "no solo cambia la vida de los estudiantes, cambia la vida de familias enteras y hace posible los sueños de generación en generación".

Recomendaciones oficiales

Otro estudiante, que prefirió no identificarse, aseguró a las agrupaciones que de eliminarse esta ley, enfrentaría dificultades económicas que le obligarían a interrumpir sus estudios y trabajar, lo que pondría fin a sus sueños.

Los grupos hacen varias recomendaciones a Hochul: garantizar la continuidad de la aplicación de la ley, coordinar con la Corporación de Servicios de Educación Superior, el Departamento de Educación y otras agencias para que los estudiantes reciban información y no se desanimen al momento de solicitar ayuda financiera.

Hasta la fecha, 25 estados y Washington D.C. se han enfrentado a demandas similares. Si bien la mayoría de los casos están pendientes, algunos estados, como Florida, Nebraska, Kentucky y Oklahoma, han eliminado sus políticas que brindaban a los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio, acceso a la matrícula estatal y a la ayuda financiera estatal.