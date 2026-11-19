Lindsay Clancy junto a sus hijos. ( FISCALÍA DE MASSACHUSETTS )

El Tribunal Supremo de Massachusetts aceptó estudiar la petición de la defensa de Lindsay Clancy, la madre acusada de matar a sus tres hijos en 2023, para desestimar los cargos en su contra tras un primer juicio que fue declarado nulo.

El juez William F. Sullivan declaró nulo el juicio el 4 de septiembre, después de que el jurado no lograra un veredicto unánime sobre los tres cargos de asesinato en primer grado. Once de sus doce miembros estaban a favor de absolverla y uno se negó.

La defensa señaló al Supremo en la petición que Sullivan declaró "indebidamente" nulo el juicio y que sería inconstitucional juzgar a Clancy dos veces por los mismos delitos, de acuerdo con el medio The Boston Globe.

La defensa asegura que el juez no realizó una investigación con el único miembro del jurado que votó en contra de declararle no culpable.

Argumentó además que no juzgarla dos veces por el mismo delito no significa que se no se busque justicia para las víctimas.

La jueza Elizabeth N. Dewar emitió la decisión a nombre de los siete magistrados del Supremo, que dará paso a una audiencia en enero para escuchar los argumentos de la defensa.

"El fallo de hoy demuestra la importancia del derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito para un acusado que enfrenta las cargas y los peligros de la decisión de volver a procesarlo", dijo al diario el abogado Weinberg.

Clancy, una exenfermera de 36 años, fue acusada de estrangular a sus hijos Cora, de cinco años; Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses, en enero de 2023, en su vivienda de Duxbury (Massachusetts), tras lo cual intentó suicidarse y quedó parcialmente paralizada.

La defensa argumentó que sufrió psicosis posparto.