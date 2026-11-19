El presidente estadounidense Donald Trump camina por el jardín sur de la Casa Blanca tras llegar a bordo del Marine One en Washington, D.C., EE. UU., el 19 de noviembre de 2026. ( EFE/EPA/AARON SCHWARTZ )

El presidente estadounidense, Donald Trump, concluyó una trilateral con China y Rusia con más gestos que logros, ningún compromiso para que Moscú ponga fin a la guerra en Ucrania, una voluntad para regular "moderadamente" el desarrollo de inteligencia artificial y ningún compromiso concreto sobre no proliferación nuclear o la guerra de Irán.

Detalles de la cumbre

La histórica cumbre de la Villa Kylin, un recluido resort en la capital tecnológica de China, duró solo 80 minutos, pese a que al inicio de la reunión Trump apuntó lo obvio: "Tenemos mucho que discutir".

Es cierto que los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) de una Shenzhen vestida de luces y modernidad sirvieron para que antes el presidente chino, Xi Jinping, se reuniera a solas con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Además, Trump conversó con Xi durante dos días seguidos que culminaron en una cumbre bilateral. También tuvo tiempo para reunirse brevemente con Putin tras la sesión plenaria del APEC, pero, pese a tanto encuentro preparatorio y diálogo, no hubo palabras críticas o urgencias entre ninguno de los tres líderes en la trilateral: ni para que Moscú ponga fin a la guerra de Ucrania, EE. UU. resuelva su conflicto con Irán o China ponga fin al espionaje tecnológico o a su presión militar en territorios vecinos, incluido Taiwán.

Temas y acuerdos tratados

Destacaron más las concesiones de los tres países para confeccionar un comunicado conjunto sobre etéreos compromisos de no proliferación nuclear, abastecimiento energético y una crítica a la Corte Penal Internacional que Trump llevó a la reunión.

Según reveló Trump en una llamada con NBC News desde el Air Force One, en la breve trilateral los tres mandatarios dedicaron una gran parte del tiempo a hablar de la guerra en Ucrania, y el estadounidense insistió que cualquier acuerdo al respecto tendrá en cuenta al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Quieren que la guerra acabe. La reunión fue principalmente sobre Ucrania. Quieren verla terminar. Quieren (también) verla terminar con Irán y se lo están dejando claro en los términos más duros", indicó Trump a NBC.

Funcionarios europeos citados por Politico aseguraron que Trump llamó desde el Air Force One a los líderes congregados en Berlín (entre ellos Zelenski) para tratar la estrategia de defensa de Ucrania, para pedirles que dejaran de dedicar miles de millones a apoyar militarmente a Kiev y forzar una resolución del conflicto.

Trump, que en esta visita llamó a Putin "amigo" y se refirió a Ucrania como "el otro bando", aseguró a los socios europeos que Moscú quiere una salida al conflicto, que el propio mandatario ruso inició en febrero de 2022.

En una llamada con Fox, Trump dijo que con Xi trató la posibilidad de acordar regulaciones "moderadas" al desarrollo de la inteligencia artificial, mientras que pidió al chino aumentar las importaciones de bienes agrícolas estadounidenses.

No obstante, en la cumbre Trump pasó de puntillas por temas polémicos como la relación del ex consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, con una supuesta espía china o los muchos recovecos que han encontrado las empresas chinas, con ayuda de socios estadounidenses, para acceder a chips avanzados de inteligencia artificial sujetos a controles federales.

Reacciones y consecuencias

Para Trump, este viaje fue más una colección de gestos y deferencias (Xi le dispensó una bienvenida histórica a pie de pista y lo colocó en un lugar de honor en todos los actos) que lo dejaron obnubilado y le permitieron olvidar por un momento las guerras políticas que le esperan a partir de enero con un Congreso hostil bajo control total de la oposición demócrata.

La Casa Blanca ha anunciado una conferencia de prensa de Trump para este viernes, mientras se suceden las crisis en infraestructuras digitales, la inflación sigue azotando a los hogares y los legisladores presionan para controlar el boom de la inteligencia artificial o investigan a los responsables de permitir a China acceder a los chips H200 de Nvidia.

Algunos quisieron comparar esta cumbre trilateral con la Conferencia de Yalta de febrero de 1945, en la que Estados Unidos, la Unión Soviética y Reino Unido se repartieron el mundo de posguerra, pero aquel encuentro duró ocho días y las consecuencias de entonces aún son tangibles hoy.

Putin, quien propuso esta trilateral y dijo que esta era una reunión natural entre los "vencedores" de la II Guerra Mundial, regresa con un protagonismo global que un país atenazado por sanciones y por una onerosa guerra ya no tiene.

Para Xi, que desplegó todos los encantos de la minuciosa propaganda y diplomacia china frente a Trump, las reuniones de la faraónica Shenzhen fueron una muestra de que en el escenario global China es un líder a la altura de Estados Unidos, con el que pidió inaugurar una era de "estabilidad estratégica".