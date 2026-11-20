Composición de dos fotografías de expediente carcelario donde aparece Thomas Mitchell Overton (i), de 71 años, condenado a muerte por el asesinato en 1991 de un matrimonio que esperaba su primer hijo, y el cubano Reinaldo Dennes (d), condenado a muerte por el asesinato en 1996 del joyero Janos Szucs durante un robo de diamantes valorados en más de 3.5 millones de dólares en Houston. ( EFE )

Texas ejecutó al cubano Reinaldo Dennes en la Unidad de Huntsville en un procedimiento que duró más de una hora debido a que el personal penitenciario tuvo dificultades para encontrar venas adecuadas para colocar las dos vías intravenosas por las que se administraría la dosis letal de pentobarbital.

Dennes, un diseñador de joyas de 70 años, llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte por el asesinato del joyero Janos Szucs, ocurrido en 1996 durante un robo de diamantes valorados en 3.6 millones de dólares en Houston.

Dennes fue declarado muerto a las 19:08, hora local, 63 minutos después de que lo sujetaran a la camilla, según informó la agencia de noticias Associated Press (AP).

Durante el procedimiento, Dennes se quejó repetidamente de dolor, gimió varias veces y le pidió a Dios que lo librara del sufrimiento.

Según la agencia, en su declaración final, Dennes dijo que quería que sus seres queridos supieran que había sido bendecido durante los últimos 30 años "conociendo el amor del Padre".

Casi de inmediato exclamó "¡El dolor! ¡Vete! ¡Vete!", seguido de una grosería, e imploró a Dios que le quitara el dolor. "Déjame ir, Padre", repitió varias veces. "Déjame ir... Estoy aquí. He sido tu hijo todos estos años".

Entonces gritó "¡Me duele muchísimo la pierna derecha!" y describió el dolor como un calambre. Tras decir otra grosería, gruñó y añadió "No creo que esto sea normal. Llévame, Padre. No me dejes sufrir así. ¡Vamos!", según recoge AP.

Tras emitir tres fuertes gemidos, Dennes comenzó a roncar. Los ronquidos se fueron haciendo más tenues hasta que se oyó uno último, más fuerte. Luego respiró suavemente unas doce veces, cada vez con menos ruido.

El procedimiento terminó a las 19:07. Un minuto después, tras examinarlo, un médico lo declaró muerto.

"No hubo nada anormal"

La portavoz del sistema penitenciario, Amanda Hernández, reconoció que hubo varios intentos fallidos antes de que el equipo lograra colocar las vías intravenosas en el pie izquierdo de Dennes y en el lado izquierdo de su cuello.

Hernández dijo que desconocía cuántos intentos habían fallado y aseguró que los sitios donde finalmente se colocaron las vías se ajustaban al protocolo estatal.

La portavoz también sugirió que Dennes podría haber exagerado el dolor. Señaló que empezó a quejarse antes de que se administrara el fármaco y que dijo sentir dolor en zonas donde no le habían colocado ninguna vía intravenosa.

Al preguntársele si creía que Dennes fingía, respondió "Creo que sí" y reiteró "No hubo nada anormal por nuestra parte".

"Esta no es la primera vez que hemos tenido que insertar vías intravenosas en otras partes del cuerpo. Tampoco es la primera vez que un recluso alega dolor de inmediato", dijo Hernández.

Un ejecutado también en Florida

A las 18:19 hora local, Florida ejecutó a Thomas Mitchell Overton, de 71 años, condenado por el asesinato en 1991 de un matrimonio que esperaba su primer hijo.

El reo recibió una inyección letal en la Prisión Estatal de Florida, en Raiford, en el norte del estado. En su última declaración, Overton negó haber entrado en la vivienda de la pareja y haberlos atacado: "Nunca maté a nadie".

Overton fue condenado a muerte en marzo de 1999 por los dos asesinatos, además de recibir otras penas de prisión por la agresión sexual a la mujer y la muerte del bebé que esperaba.

Una solicitud de emergencia para suspender la ejecución presentada a última hora por sus abogados ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos fue denegada este jueves.

39 ejecuciones en un año

Con ambas ejecuciones, Estados Unidos suma 39 en 2026: 20 en Florida y 19 repartidas entre otros seis estados, según el Death Penalty Information Center (DPIC). Texas alcanzó con Dennes las nueve ejecuciones en lo que va de año.

Florida había igualado el pasado 5 de noviembre, con la ejecución de Jesse Guardado, las 19 penas capitales aplicadas en 2025. Overton fue el reo número 20 que recibió la inyección letal este año y el 48 desde que el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, llegó al cargo en 2019, antes de dejarlo en enero.

El estado tiene programadas otras dos ejecuciones, las de Ricardo González, para el 1 de diciembre, y Willie Seth Crain, para el día 10, con las que llegaría a 22 en 2026.

Caso Pike

Este récord en la aplicación de la pena de muerte en EE. UU. se produce en medio de la polémica por fallos en los protocolos de inyección letal, después de que en septiembre fracasara en Tennessee la ejecución de Christa Pike, de 50 años y condenada por asesinato, al no morir tras el suministro de dos dosis de pentobarbital.

Pike permaneció diez días hospitalizada y regresó a prisión, donde continúa en la enfermería y presenta secuelas físicas y psicológicas, según sus abogados. La ejecución de Dennes volvió a poner bajo escrutinio estos procedimientos, después de que el personal penitenciario tuviera dificultades para encontrar una vena adecuada y el condenado manifestara dolor durante la administración de la inyección.

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