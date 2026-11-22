otografía de archivo del 18 de junio de 2026 que muestra al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante la ceremonia de inauguración del Centro Presidencial Obama en Chicago (Estados Unidos). ( EFE )

La histórica victoria en las elecciones de medio mandato ha impulsado el ánimo dentro del Partido Demócrata y ha erigido al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, en guía para inspirar a la nueva generación de líderes demócratas con vistas a las presidenciales de 2028.

La expresión "de jugador a entrenador" es una de las que más se están escuchando entre las filas demócratas después de una campaña electoral en la que Obama adquirió un protagonismo inusual tras haber optado por un perfil político más bajo desde que dejó la Casa Blanca en 2017.

El presidente, que popularizó el lema "Yes, we can", participó antes de los comicios del 3 de noviembre en varios mítines y apoyó abiertamente a candidatos demócratas en estados que estaban en disputa con los republicanos y que terminaron sumándose al llamado "tsunami azul".

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Respaldó a los ya senadores electos James Talarico, de Texas, y Josh Tureck, de Iowa, y participó en actos electorales en Míchigan, Ohio y Georgia, donde sus críticas a Trump llegaron a enfurecer al entorno del presidente.

Varios de los candidatos de estos estados, entre los que se encuentran Jon Ossoff, Abdul El-Sayed o Rob Sand, ya son considerados por la prensa estadounidense como potenciales "nuevos Obama", aspirantes "no oficiales" a representar ese papel carismático y atractivo para los votantes que buscan los demócratas para los comicios de dentro de dos años.

Además del apoyo público, el rol de Obama con los futuros líderes del partido se aproxima al de una especie de consejero o mentor ya que, según sus asesores, ha mantenido conversaciones telefónicas periódicas con los candidatos más jóvenes.

Visita sorpresa a los miembros del Congreso

Pocas horas después de que los demócratas apostaran esta semana por Hakeem Jeffries como nuevo presidente de la Cámara de Representantes, allanando el camino para que se convierta en el primer líder negro de la institución, Obama acudió por sorpresa a un encuentro con los nuevos congresistas en la Biblioteca Folger Shakespeare, junto al Capitolio.

Durante esa cita, el expresidente reconoció que su labor durante la presidencia "siempre tuvo como objetivo inspirar a la próxima generación de líderes" y añadió que eso es lo que todos los allí presentes "representan".

"Se avecina un cambio generacional en el Partido Demócrata, lo cual es vital, en parte porque significa que están en sintonía con las circunstancias actuales. Son idóneos para este momento", afirmó Obama antes de insistir en "la diversidad" como el gran valor de la nueva generación de demócratas.

Impacto de la victoria demócrata

Algunos expertos apuntan a esa conexión con los ciudadanos como la clave del buen resultado demócrata en las elecciones de medio mandato.

La vicepresidenta senior de Asuntos Gubernamentales del Center for American Progress, Laura Rodríguez, aseguró a EFE que "los demócratas lograron recuperar a muchos de los grupos que perdieron en 2024, como los latinos y los jóvenes", y lo hicieron porque "escucharon a los votantes".

Pese a que dejó la primera línea política hace casi diez años, las últimas encuestas siguen reflejando el peso de la figura de Obama y su legado en la vida pública de Estados Unidos.

Según un sondeo de CNN del pasado mes de mayo, el 57% de los estadounidenses tiene una opinión favorable del demócrata, frente al 34 de Trump y el 30 de Biden, y en otra encuesta de Politico, realizada días después de las elecciones de medio mandato, el 51% lo eligió como presidente favorito frente a Trump, George W. Bush y Biden.

Además, este último estudio refleja el acuerdo entre las dos corrientes ideológicas que conviven en las filas demócratas, ya que tanto los progresistas, con el 83%, como los moderados (76 %), coincidieron en que fue el mejor presidente.

Pese a que Obama recientemente se ha centrado más en cuestiones ligadas a su legado político, como la puesta en marcha del centro presidencial que lleva su nombre en Chicago, ahora ha apostado por retomar un rol protagonista que busque inspirar a los líderes del futuro del Partido Demócrata.