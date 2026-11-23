Un cartel cuelga de una valla que rodea la Planta de Municiones del Ejército de Iowa, el 23 de noviembre de 2026 en Middletown, Iowa. Middletown se prepara para la detonación por parte del Ejército de varias toneladas de azida de plomo degradada y altamente volátil en las instalaciones. ( AFP )

Un tribunal federal levantó este lunes la suspensión de un plan del Ejército estadounidense para detonar cerca de 10.000 libras (4.536 kilos) de azida de plomo deteriorada en una planta de municiones en Iowa, pese a las preocupaciones por la posible dispersión de partículas tóxicas y la oposición de grupos ecologistas y residentes de la zona.

Decisión judicial

La decisión del tribunal de apelaciones de Misuri se produjo horas después de que el presidente, Donald Trump, ordenara suspender la operación hasta que los tribunales evaluaran una impugnación legal contra el plan.

El mandatario también sugirió que el gobernador electo de Iowa, el demócrata Rob Sand, debería tener la última palabra sobre la operación y advirtió de que lo responsabilizaría por posibles muertes o daños si se produjera una explosión espontánea.

El Ejército sostiene que la detonación controlada es la alternativa más segura para eliminar la reserva, almacenada en 68 barriles subterráneos, después de que especialistas detectaran formaciones cristalinas altamente sensibles en 58 de ellos.

Sin embargo, sus propias proyecciones indican que la explosión podría dispersar partículas de plomo hasta a 160 kilómetros de distancia, pese a las medidas previstas para contener la contaminación.

Controversia ambiental

La controversia aumentó después de conocerse que el Ejército había contratado en marzo a MuniRem Environmental para neutralizar químicamente los residuos mediante un procedimiento que, según su fundador, el geoquímico Valentine A. Nzengung, habría evitado la liberación de contaminantes y costado menos que la detonación.

El contrato fue cancelado en mayo y el Ejército optó por la explosión controlada, cuya ejecución estaba prevista inicialmente para la semana pasada y había sido aplazada en varias ocasiones por las protestas de los residentes.