Fotografía de archivo del fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, en Washington, EE. UU.. ( EFE/EPA/ SHAWN THEW )

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, y el director del FBI, Kash Patel, informaron este martes que las autoridades han emprendido acciones en más de 400 casos contra más de 800 personas y han inmovilizado cerca de 17,000 millones de dólares en fondos ilícitos desde el lanzamiento, el pasado 6 de marzo, de una ofensiva contra las estafas y los fraudes por internet.

"A través de la 'Operación Apagón', hemos incautado cerca de 17,000 millones de dólares en fondos ilícitos, confiscado más de 14,000 dispositivos digitales, advertido directamente a más de 11,000 estadounidenses sobre intentos de estafa y evitado pérdidas potenciales para las víctimas por un valor superior a los 690 millones de dólares", detalló Patel en una rueda de prensa.

Según un informe de Gallup y la organización Stop Scams Alliance, el 10 % de los adultos en Estados Unidos sufrió una estafa el año pasado, ya fuera directamente o a través de otro miembro de su hogar.

El estudio estima que los estadounidenses perdieron unos 68,000 millones de dólares por estos delitos en 2025.

"Estas incluyen fraudes relacionados con inversiones en criptomonedas, extorsión sexual con fines económicos, suplantación de autoridades gubernamentales y otras modalidades delictivas que, en conjunto, han costado a los estadounidenses miles de millones de dólares; muchas familias han llegado a perder los ahorros de toda su vida", señaló un comunicado del Departamento de Justicia.

La ofensiva comenzó el 6 de marzo, tras la firma de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, y ha contado con la participación de fiscales federales adjuntos y abogados de la División Penal del Departamento de Justicia en 85 distritos federales del país.

Cargos contra 30 personas

En uno de los casos denunciados este mes, miembros actuales y antiguos de pandillas carcelarias en Georgia utilizaron teléfonos móviles de contrabando para engañar a sus víctimas, haciéndoles creer que habían incumplido su deber como jurados y que serían arrestadas si no pagaban una "multa".

En el mes previo al anuncio, la División Penal presentó cargos contra más de 30 personas acusadas de participar en estafas.