El salvadoreño Kilmar Ábrego, convertido en un símbolo de la política de mano dura del Gobierno de Donald Trump tras su deportación ilegal de EEUU, planea volver a ese país como "residente permanente" cuando termine el mandato del republicano, según explicó este miércoles un miembro de su equipo legal.

Ábrego aterrizó en la Terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas sobre las 11:00 a.m. hora local en un vuelo procedente de Washington DC y salió a las 1:30 a.m. horas acompañado por su mujer, su hermano y su equipo legal, sin hacer declaraciones a los periodistas que lo estaban esperando.

Simón Sandoval, abogado del salvadoreño y miembro del grupo de apoyo a migrantes We are CASA, atendió a los medios y recordó que Ábrego "está casado con una ciudadana estadounidense y tiene un hijo estadounidense".

Está "muy claro que bajo la Administración de Trump, Kilmar Ábrego Garcia no va a tener una oportunidad abierta y libre para regresar a Estados Unidos", sostuvo Sandoval.

Pero "él sobrevivirá a esta Administración (la de Trump). Y él regresará a Estados Unidos como un residente permanente legítimo bajo la próxima Administración", como "esposo y padre de ciudadanos", resaltó a continuación.

A su juicio, el Gobierno de Trump quería que Ábrego saliera de EE. UU. "deportado, esposado, en un vuelo de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) con rumbo a Liberia", pero al final "salió caminando libre, sin ninguna restricción (...), al país que él escogió".

Próximos pasos en España

El acuerdo que permitió su salida de Estados Unidos no se ha hecho público y se produce después de meses de presión del Gobierno de Trump para deportarlo a distintos países africanos, entre ellos Uganda, Esuatini, Ghana y Liberia.

Otro de sus abogados, Chris Newman, explicó previamente a EFE que Ábrego decidirá sus próximos pasos en España, país que le pareció "el mejor lugar para comenzar", en palabras de Sandoval, una gira por distintos lugares todavía no desvelados para relatar su experiencia y su lucha contra las políticas antiinmigración de Trump.

Ábrego fue detenido por agentes migratorios de EE. UU. en marzo de 2025, cuando vivía en el estado de Maryland con su familia, y deportado a El Salvador pese a una orden judicial que impedía su expulsión a ese país por temor a que sufriera persecución.

Reacciones oficiales

Permaneció varios meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad, hasta que fue devuelto a Estados Unidos para afrontar cargos penales en Tennessee.

El Gobierno de Estados Unidos aseguró este miércoles que "no es sorprendente" que Ábrego haya viajado a España debido a lo que tildó de "políticas radicales de fronteras abiertas" de este país.

Sobre si ha habido algún tipo de contacto con el Gobierno de España, Sandoval dijo que no y que Ábrego está en Madrid "en este momento con visa de turista, que es la visa adecuada y correcta para lo que él planea hacer".