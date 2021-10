$!Activistas cubanos adelantan marcha pacífica al 15N en un pulso al Gobierno

Los promotores de una marcha pacífica el 20 de noviembre en varias ciudades de toda Cuba adelantaron la convocatoria al día 15, una rápida respuesta al Gobierno de Miguel Díaz-Canel después de que éste anunciara una movilización militar en la primera fecha.

El grupo civil Archipiélago, convocante de la “Marcha pacífica por el cambio”, decidió hoy que “no tenía otra opción” que anticipar la cita en las calles, porque mantenerla “no tenía ningún sentido” después del anuncio del Gobierno, explicó a Efe su coordinador, el dramaturgo Yunior García Aguilera.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) de Cuba anunció la noche del jueves la realización del ejercicio militar “Moncada” entre el 18 y el 20 de noviembre, declarando además este último como Día Nacional de la Defensa.

En ese ejercicio está prevista la participación de “los jefes, dirigentes y los órganos de mando y dirección”, según el anuncio del Minfar, en el que asegura que las fechas ya estaban programadas de antemano y se mantienen (a diferencia del año pasado en el que se suspendieron por la COVID-19) por la mejoría de la situación epidemiológica en el país.

Los organizadores de la marcha del ahora 15N interpretan el movimiento de las autoridades como “una amenaza, un mensaje no directo; pero por nuestra experiencia anterior, un mensaje más que claro de que no van a permitir la marcha”, según García Aguilera.

Los antecedentes

La plataforma virtual ciudadana Archipiélago había solicitado el mes pasado a través de cartas dirigidas al Gobernador de La Habana, Reinaldo García, y el intendente del Consejo de Administración Municipal (CAM) de la capital, Alexis Acosta, la autorización para llevar a cabo una manifestación pacífica contra la violencia el 20 de noviembre.

Una veintena de firmantes alegaron en su solicitud el reconocimiento de los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos establecidos en la Constitución cubana aprobada en 2019.

Además, argumentaron que la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas y expusieron que se trata de una marcha “contra la violencia, para exigir que se respeten todos los derechos de todos los cubanos, por la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas”.

Asimismo, hicieron extensiva su iniciativa a los ciudadanos de todo el territorio nacional y se han registrado peticiones similares a las autoridades locales en otras ciudades como Cienfuegos, Pinar del Río, Holguín y Santa Clara.

Como hasta la fecha, según dijo García, no han recibido una respuesta oficial de las autoridades, “entendimos que las señales como citaciones y amenazas a los firmantes de las solicitudes de las marchas, no eran positivas y que no se iban a permitir”.

Por ello, agregó, “nos alarmó la noticia de ayer” y tras consultar a los involucrados en la convocatoria “consideramos que era urgente tomar una decisión ciudadana y por eso decidimos por consenso cambiar la fecha de la marcha”.

El activista entregó este viernes una nota en la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento unicameral) en la que el grupo informó de su decisión de cambiar la fecha para no realizar la marcha en medio de la movilización militar.

“Queremos evitar cualquier tipo de confrontación violenta entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil”, señaló García.