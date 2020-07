$!Alerta de contagio aéreo de COVID-19 mientras sigue vaivén de medidas en América

Diferentes estudios ‘han demostrado más allá de cualquier duda razonable que los virus son liberados durante la espiración, hablando y tosiendo en microgotas lo suficientemente pequeñas como para que se mantengan en el aire y supongan un riesgo de exposición a distancia mayores de los 1 o 2 metros’, señalaron 239 científicos en una carta adelantada el fin de semana a The New York Times y The Washington Post y publicada este lunes en la revista científica Clinical Infectious Diseases.