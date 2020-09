$!Amazon convierte a Echo en una esfera y se adentra en el universo gamer

San Francisco (EE.UU.), 24 sep. (EFE).- La multinacional estadounidense Amazon presentó este jueves sus últimas novedades en hardware y servicios, entre las que destacan la reconversión del altavoz inteligente Echo en una esfera y la incursión de la firma en el mundo de los videojuegos en streaming con la plataforma Luna.

En un evento digital a causa de la pandemia de COVID-19, la firma de Seattle (estado de Washington, EE.UU.) reveló finalmente Luna, un servicio con el que se había venido especulando en la industria desde hace meses y que sigue los pasos de Stadia de Google y de xCloud de Microsoft.

Igual que estas plataformas, Luna ofrecerá acceso por suscripción (5,99 dólares al mes) a una cartera de videojuegos que incluirá títulos como 'Resident Evil 7', 'Control, Panzer Dragoon', 'A Plague Tale: Innocence', 'The Surge 2', 'Yooka-Laylee', 'GRID', 'Abzu' y 'Brothers: A Tale of Two Sons'.

Amazon presentó también un controlador para Luna basado en el asistente de voz Alexa que se conecta directamente a la nube y que permite al usuario cambiar con facilidad entre distintas pantallas, como por ejemplo de la computadora al móvil o viceversa.