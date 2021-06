Andrew Yang, el “recién llegado” que aspira a la Alcaldía de Nueva York

El candidato 'outsider'

Sin embargo, también reconoce que su 'mayor debilidad relativa' es que no ha pasado mucho tiempo en el gobierno de la ciudad, lo que solventará, según cuenta, rodeándose de un equipo de veteranos 'para saber a quién llamar y de qué palancas tirar para hacer las cosas lo más rápido posible'.

El aspirante, que reconoce que gestionar la ciudad 'es probablemente el trabajo más duro del país, porque Nueva York está atravesando un momento muy difícil', insiste en que la gente va acudir a las urnas 'con entusiasmo para elegir una nueva clase de liderazgo, porque lo que tenemos ahora no funciona'.

Yang, que antes de comenzar la entrevista pide un pollo al horno con arroz y habichuelas, es el único de los aspirantes mejor posicionados en las encuestas que no cuenta con experiencia política; una carencia que continuamente le echan en cara sus oponentes, que insisten en que ante la profunda crisis que atraviesa la ciudad, el Consistorio necesita a una persona con recorrido en la sala de mandos.

Apoyo a latinos y otras minorías

Durante la entrevista, en Washington Heights, un barrio de Manhattan con gran presencia de inmigrantes dominicanos, Yang asegura que muchas de sus políticas, como la creación de un banco público o la instauración de unos ingresos básicos anuales de 2.000 dólares para las personas más necesitadas, están dirigidas a comunidades como la latinoamericana.

'Cuando hablo con neoyorquinos en comunidades latinas como esta, están muy preocupados por las mismas cosas que todos los neoyorquinos. Están preocupados por nuestra seguridad pública, el trabajo, la limpieza, la basura, la desesperanza, nuestras escuelas, todos nos preocupamos por las mismas cosas y no estamos recibiendo los servicios que merecemos', apunta.

Además, sostiene que 'muchos de ellos se sienten excluidos, desatendidos e ignorados. Hay personas en Washington Heights que aseguran sentirse como el sexto distrito (de Nueva York, que tiene cinco distritos). Porque cuando suceden cosas en otras partes de Manhattan, de alguna manera, ellos no están incluidos. Y eso no es correcto. Podemos arreglarlo, podemos cambiarlo, pero la clase de alcalde que puede arreglarlo debe ser un alcalde que sea fresco, que no le deba nada a nadie'.

Hijo de inmigrantes asiáticos, Yang asegura que sus padres se informaban a través de medios locales étnicos y, por eso, considera necesario apoyar a 'los medios en español, a los medios locales y a los medios étnicos'.