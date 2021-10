$!Artista plástico de Miami quiere despertar conciencias en la cumbre del clima

Rompiendo los estereotipos en la cumbre del clima

Así, en lugar de la habitual credencial que especifica el nombre de la persona con la que uno habla, Cortada diseñó varios tipos de pegatinas con diferentes cuestiones: “HELLO my fear is (Hola, mi miedo es)”, “HELLO my hope is (Hola mi esperanza es)”, “HELLO my future is (Hola mi futuro es) o “HELLO my elevation is (Hola mi elevación es)”, entre otras.

La intención es ofrecerlas en la conferencia y que estas credenciales sirvan como detonante para romper el estereotipado intercambio de saludos entre los asistentes y aviven cuestiones de fondo como la elevación del nivel del mar o el peligro de la emisión de gases de efecto invernadero.

“Queremos que resulte chocante, algo diferente, un pasaporte artístico que abra conversaciones sobre los temas realmente acuciantes”, acotó el profesor de la UM, en Florida.

Atajar el problema del cambio climático es, a juicio de Cortada, una “emergencia”. “No es tiempo de quedarse en negociaciones, tenemos una emergencia climática y hay que actuar ya”, insistió.

Nos encontramos en un “punto crítico”, al borde del “precipicio de una catástrofe climática en la que van a sufrir muchas personas”, advirtió, para precisar que es imperativo que los países disminuyan a la mitad las emisiones de efecto invernadero.

En ese contexto, el artista plástico recordó que “no se han cumplido los compromisos de reducción de consumo de los combustibles fósiles”.

Por el contrario, un informe del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (Pnuma) reveló la semana pasada que muchos países planean producir más del doble de la cantidad de combustibles fósiles en 2030 de lo que sería compatible con limitar el calentamiento a 1,5 grados.