$!Asesinan a capitán retirado de la policía que defendía un negocio de los saqueos en St. Louis

Saqueadores mataron a tiros a un capitán de la policía retirado de St. Louis y jefe municipal en una casa de empeños de St. Louis el martes temprano, y su asesinato aparentemente fue transmitido en Facebook Live, según reportaron varios medios estadounidenses.

David Dorn, de 77 años, recibió un disparo en el torso alrededor de las 2:30 a.m. y murió en la acera frente a la tienda, Lee’s Pawn & Jewelry, en 4123 Martin Luther King Drive, St. Louis, estado de Missouri.

La policía no ha realizado arrestos y dijo que no tiene sospechosos. En su lugar han anunciado una recompensa de US$ 10,000 dólares por información que conduzca a un arresto.

El asesinato al norte del centro de la ciudad ocurrió en una noche de violencia y destrucción en St. Louis, luego de los disturbios que surgieron de las protestas por la muerte de George Floyd en Minneapolis. Dorn estaba en la casa de empeño para proteger el negocio de los saqueos.

La Sociedad Ética de Policía, que representa a los oficiales negros en St. Louis, lloró a Dorn como “el tipo de hermano que habría dado su vida para salvarlos si tuviera que hacerlo”, reportó el portal St. Louis Post Dispatch de esa ciudad.

Flores y un oso de peluche fueron puestos afuera de la tienda junto a un cartel escrito a mano que decía: “¿Ustedes mataron a un hombre negro porque “ellos” mataron a un hombre negro? Descansa en paz.”